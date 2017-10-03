البنك الإسلامي للتنمية يخصص مليوني دولار كدعم طارئ لليمن



أعلن البنك الإسلامي للتنمية تخصيص مليوني دولار كدعم طارئ لليمن عن طريق أربعة تدخلات تتمثل في تقديم العون الطارئ المنقذ لحياة للسكان النازحين داخليا في محافظة حجة وتقديم سلال غذائية للنازحين داخليا في منطقة عزال، والمساهمة في جهود الاستجابة السريعة لمكافحة الكوليرا، ورفع مستوى شبكة امدادات المياه في منطقة حداتاحوم في محافظة حضرموت.

جاء ذلك في ختام دورة انعقاده الـ 321 اليوم، بمقر البنك في جدة، والذي اقر تمويلات جديدة بمبلغ 43.577 مليون دولار أمريكي للمساهمة في إقامة عدد من المشاريع والبرامج التنموية بالدول الأعضاء، ودعم قطاع التعليم في المجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء.