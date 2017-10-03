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أسرة الشهيد "سليم الحوشبي" تتقدم بالشكر والتقدير للواء علي ناصر لخشع

اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 08:51 صباحاً
عدن (عدن الغد)خاص:

رفعت أسرة الشهيد "سليم ناصر الحوشبي" عبر صحيفة عدن الغد ، رسالة شكر وتقدير كبير إلى اللواء (علي ناصر لخشع) نائب وزير الداخلية ، وذلك على تجاوبه السريع خلال ساعات قليلة فقط من نشر مناشدتهم في (صحيفة عدن الغد) بخصوص مقتل ولدهم "سليم"

 

وقال الأخ "علي ناصر الحوشبي" وهو شقيق الشهيد:انني ونيابة عن كافة أسرة الشهيد نتقدم بخالص الشكر والتقدير الى اللواء "علي ناصر لخشع" على تجاوبه معنا في مناشدتنا بقضية مقتل أخونا سليم وهروب القاتل الى مكان معروف والاحتماء عند عناصر معروفه.

 

وأضاف : لقد ناشدنا القيادات الأمنية للدولة و على رأسهم اللواء "لخشع" لإعطاء توجيهاتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية الأمنية اللازمة ، وذلك بعد ما فشلت كل الوساطات من بعض الشخصيات لإقناع العناصر الذي يلجئ لديهم القاتل لتسليمه للجهات الأمنية والمختصة.

 

وتايع:كما نشكر الافندم "نائف الشاجري" مدير مكتب اللواء لخشع ، وذلك على تكرمه برفع مناشدتنا الى اللواء لخشع ، وتعامله الإداري الراقي والسريع واهتمامه بقضايا المواطنين واحترامه وكفاءته لوظيفته والمهام الموكل بها. 

 

واختتم "علي ناصر الحوشبي" رسالتة قائلاً : نأمل من الجهات المختصة الموجه اليها توجيهات اللواء "علي ناصر لخشع" الواضحة والصريحة ، ان تقوم بتنفيذها وهو واجبها التي هي بالأساس وجدت من اجله لخدمة الوطن و المواطن وهي التي تقع على عاتقها مسؤولية الأمن وهي التي تعمل على تنفيذ وتطبيق القوانين .

وختتم: ونرجو ان لايخدلونا .. فنحن نحترم القوانين ومناشدتنا للجهات الأمنية هي إيماناً وثقة واحترام منا بتنفيذ القانون واحترام لقياداتنا ، واكرر الشكر والعرفان لنائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع.

*من فهدالتركي

  


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