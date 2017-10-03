الجيش اليمني يدفع بتعزيزات عسكرية إلى الجوف

دفع الجيش اليمني بتعزيزات إضافية إلى مديرية المصلوب بمحافظة الجوف لتأمين المناطق المحررة فيما تتواصل المواجهات مع الانقلابيين في أطراف المحافظة القريبة من محافظة عمران بالتزامن ومقتل خمسة من قادة المليشيات الانقلابية.



وقالت مصادر الجيش اليمني لـ «البيان»: إن وحدات عسكرية وصلت جبهة الساقية في جنوب المحافظة وإنها انتشرت لتأمين المناطق التي تم تحريرها أخيراً من الانقلابيين فيما تواصل وحدات أخرى ملاحقة هؤلاء لاستكمال تطهير مناطق المحافظة وصولاً إلى محافظة عمران شمال صنعاء.



وأوضحت مصادر عسكرية بالمنطقة السادسة أن قوات الجيش اليمني نفذت عملية نوعية استطاعت خلالها تحرير عدد من المواقع كانت تسيطر عليها مليشيات الحوثي في منطقة الساقية التابعة لمديرية المصلوب وجبال يام المحاذية لمديرية نهم.



وذكرت المصادر أن قوات الجيش حررت مواقع جديدة في الساقية بمديرية المصلوب، مع استمرار المعارك العنيفة وإن أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة منصور ثوابة يقود العمليات العسكرية.



هجوم واسع

وأكد الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة، عبدالله الأشرف، أن الجيش اليمني والمقاومة شنوا هجوماً واسعاً يقوده القائم بأعمال المنطقة السادسة منصور ثوابة وأبوعمر عبدالله الضاوي قائد اللواء 127 وقيادات في المقاومة على مواقع الانقلابيين وكبدوهم خسائر كبيرة وحرروا عدد من المواقع.



مقتل قيادات حوثية

في غضون ذلك، أعلنت قوات الجيش اليمني، مقتل خمسة من القيادات الميدانية التابعة لمسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، في غارة جوية على محافظة حجة (123 كيلومتراً شمال غربي صنعاء)

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، في بيان إن «قيادات ميدانية كبيرة من قيادات مليشيات الحوثي وصالح لقوا حتفهم بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعاً لهم في موقع جبل أبو النار الواقع شرق مديرية حرض».



خسائر كبيرة

خسرت الميليشيات الانقلابية في الأيام الأخيرة عدداً كبيراً من قياداتها الميدانيين البارزين أبرزهم عمار أبو خرفشة قائد أركان حرب الأمن المركزي بمحافظة حجة وغيره العشرات من القيادات الذين لقوا حتفهم في كل من جبهتي حرض وميدي.

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