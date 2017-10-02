أقرت مليشيات الحوثي الانقلابية إجراء تعديل في المناهج الدراسية، مصدرة تعميما وتهديدا منعت بموجبه تصوير هذه المناهج بأي وسيلة كانت.

وقالت مصادر في صنعاء، إن مليشيا الحوثي منعت محلات ومراكز الطباعة والتصوير من تصوير المناهج الدراسية لهذا العام وهددت من يخالف الأمر بالحبس ودفع غرامة مالية.

وذكرت المصادر أن المليشيات قد أقدمت على حبس أحد العاملين في محل طباعة وتصوير بشارع الدائري وسط العاصمة صنعاء على خلفية تصويره مناهج الدراسة لإحدى المدارس الخاصة حيث قامت بالاعتداء عليه وجره من محل عمله وحبسه لأيام وفرض غرامة مالية عليه.

وأكدت المصادر أن المليشيات تقوم بإرسال أشخاص متنكرين تابعين للأمن السياسي إلى محلات التصوير ليطلبوا منهم تصوير المناهج ومن يقبل تقوم بحبسه مباشرة.

وأقر شقيق زعيم مليشيا الحوثي ووزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، يحيى الحوثي، قيامهم بإجراء تعديل في المناهج الدراسية.

ووصف يحيى الحوثي، الذي كان يتحدث في حوار مع القناة التعليمية اليمنية الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية، ما جرى للمناهج الدراسية بأنه عملية تصويب للأخطاء المطبعية والعلمية في المناهج الدراسية وخاصة في التعديلات التي تمت بعد العام 2011 والتي تمت بسرية تامة ولم ينتقدها أحد رغم الخطورة الكبيرة فيها، بحسب قوله.

وزعم الحوثي أن عملية التصحيح لتلك الأخطاء في المناهج الدراسية تمت من قبل اللجنة العليا للمناهج، مشيرا إلى أن اللجنة تمثل كل الأطراف السياسية.

وقال الحوثي إن اللجنة التي استعانت بخبراء وأكاديميين في جامعة صنعاء ومركز البحوث والتطوير التربوي وكبار موجهي المواد في قطاع المناهج والتوجيه أجرت التعديلات وفق أسس علمية مهنية بحتة، حسب زعمه.

من جانبهم، وفي أول تصعيد ضد المليشيات، أعلن المعلمون اليمنيون في صنعاء عن مسيرات ووقفات احتجاجية، غدا الثلاثاء، لصرف رواتبهم المتوقفة منذ عام، فيما دعت نقابة المهن التعليمية للاحتشاد أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء.

المزيد في أخبار وتقارير وكيل وزارة الداخلية (جابر) يلتقي مديري أمن شبوة وردفان لحج التقى وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر، اليوم، مدير أمن محافظة شبوة العميد الركن عوض الدحبول، ومدير أمن مديريات بالصور.. مناهج الحوثي الدراسية.. مغالطات وحض على العنف أقرت مليشيات الحوثي الانقلابية إجراء تعديل في المناهج الدراسية، مصدرة تعميما وتهديدا منعت بموجبه تصوير هذه المناهج بأي وسيلة كانت. وقالت مصادر في صنعاء، إن مليشيا ‏بتوجيهات من رئيس الوزراء و وزير الداخلية .. اللواء لخشع يشكل لجنة للتحقيق بمقتل صبري الجوهري بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن/ حسين محمد عرب، وجه نائبه اللواء الركن /علي ناصر لخشع