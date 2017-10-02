باحشوان يحذر : انهم يقرعون طبول الفتنة ويؤججون لنحترب
الاثنين 02 أكتوبر 2017 01:58 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
حذر الصحفي الجنوبي الكبير "عيدروس باحشوان" من مخطط احتراب جنوبي جنوبي يتم الاعداد داعيا الجنوبيين إلى وحدة صف اكبر .
وقال "باحشوان" انه يجب على الجنوبيين تجاوز احداث نقطة التفتيش التي اودت بحياة شقيق القيادي قاسم الجوهري واصابته .
وقال "باحشوان " :" تجاوزوا ماحدث في النقطة أمس الاحد قبل ان يتجاوزنا الحدث ! انهم يقرعون طبول الفتنة ويؤججون لنحترب . اسرعوا ولموها .. اننا بحاجة لكل قطرة دم .
تعليقات القراء
280407
[1] نسأل الله السلام ...
الاثنين 02 أكتوبر 2017
عزيز سالم | الجنوب
المصيبة هم الذين يتم الدفع بهم ليكونو ضحايا وبالتالي مبررا فقط لجهات اخرى تريد اشعال الحرائق والفتن، ان القيادات المقاومة الحقيقية هي من يجب عليها ان تكون الاكثراحتراما للنظام والتي تحني رؤسها امام رجال الامن والنظام، احتراما واجلالا لا خوفا،لان هذا هو من اهداف نضالهم.والتحقيق النزيه يجب ان يتم في الحال لمعرفة الحقيقة وتوضيحها للناس.نسأل الله ان يجب عدن وكل ارض الجنوب كل مكروه...
شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها