عبيد البري يتساءل : من الذي يبيع الأسلحة - التي كانت تستخدم في الجنوب - للحوثيين وجيبوتي والصومال ؟!
الاثنين 02 أكتوبر 2017 01:51 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
تساءل السياسي الجنوبي والكاتب عبيد البري عن الجهة التي باتت تبيع السلاح الموجود في الجنوب الى الحوثيين وجيبوتي والصومال.
وكتب "البري" على صفحته بالفيس بوك متسائلا بالقول :" من الذي يبيع الأسلحة - التي كانت تستخدم في الجنوب - للحوثيين وجيبوتي والصومال ؟!
واثارت اعمال بيع منظمة للاسلحة التي استخدمت في الحرب للحوثيين ولاطراف اخرى جدلا واسع النطاق .
وخلال الاسابيع الماضية تم رصد عمليات شراء منظمة للاسلحة في محافظات الجنوب من قبل جهات مجهولة وتركيز هذه الجهات على سحب السلاح الثقيل من مدن الجنوب.
تعليقات القراء
280406
[1] سؤال سخيف
الاثنين 02 أكتوبر 2017
ناصر | عدن
بمقاله يؤكد ان هناك من يبيع السلاح بالجنوب وبنفس الوقت لا يعرف الاجابة.. طيب كيف تؤكد ان هناك من يبيع السلاح
280406
[2] قول تعييز واخلص
الاثنين 02 أكتوبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من البعاطيط
صدقنا قولها لكي تصبح جعبري مناضل وبعطوط من بعاطيط الامارات ..قولها واخلص اني لك من الناصحين..قولها وتضرب غرابيين بحجر واحد .. تبرير عدم دعم تعييز بالسلاح ..بيع السلاح من دون مشاكل من قبل دوناك الناس فتعييز تتحمل الاتهام ..سيقال عنك وطني ومناضل وانفصالي سمين. تعزز الانفصال باتهام المحافظه الوحيده التي تربطكم بالشمال كحدود ومواطنيين ومذهب .ترضى عنك الامارات وماتقهر على سلاحها المباع ..فهل انت مستعد لتخسر ذلك كله فخليك ذكي وقول تعييز ..شفت كم ضربت غربان وبتعييز واحده..
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