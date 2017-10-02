عبيد البري يتساءل : من الذي يبيع الأسلحة - التي كانت تستخدم في الجنوب - للحوثيين وجيبوتي والصومال ؟!

تساءل السياسي الجنوبي والكاتب عبيد البري عن الجهة التي باتت تبيع السلاح الموجود في الجنوب الى الحوثيين وجيبوتي والصومال.

وكتب "البري" على صفحته بالفيس بوك متسائلا بالقول :" من الذي يبيع الأسلحة - التي كانت تستخدم في الجنوب - للحوثيين وجيبوتي والصومال ؟!

واثارت اعمال بيع منظمة للاسلحة التي استخدمت في الحرب للحوثيين ولاطراف اخرى جدلا واسع النطاق .

وخلال الاسابيع الماضية تم رصد عمليات شراء منظمة للاسلحة في محافظات الجنوب من قبل جهات مجهولة وتركيز هذه الجهات على سحب السلاح الثقيل من مدن الجنوب.

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