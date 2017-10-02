شاب يمني يسحق ملاكم أمريكي في أحد شوارع نيويورك

تفوق شاب يمني مقيم في مدينة نيويورك على ملاكم أمريكي بعد تحدي حدث بين اليمني والأمريكي في أحد شوارع المدينة .

وأعاد ناشطون تداول مقطع فيديو لأمريكي يتحدى شاب يمني في الملاكمة في إحدى ساحات مدينة نيويورك.

وتفاجأ هاوي الملاكمة الأمريكي بمهارة الشاب اليمني الذي كال له عدد من اللكمات في صورة تعكس اتقانه للعبة.

وانتهت المباراة بفوز مستحق للشاب اليمني الذي نال اعجاب جميع المتواجدين في الساحة.