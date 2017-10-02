شاب يمني يسحق ملاكم أمريكي في أحد شوارع نيويورك

بعيداً عن ثقافة القرية والتي ان تطورت فسوف تصل لمعرفة قريتين مجاورتين فصنعاء لها في قلب كل من عرفها مكانه
أخيرا غافلني الحزن و تسلسل إلى بيتى دخل البيت زار كل غرفة وانتشر على الجدران وتمدد فوق سقوف الغرف و اتكئ على
رشفة من كوب بن في الصباح الباكر تفتتح يوم نشيط مملوء بالحيوية والطاقة .
كنا صباح يومنا هذا الاحد الأول من
لجرح أبين الم آخر.. فلا تسلني عن جرحها, بل سلني عن من جرحها.. سلني عن من أوجعها.. عن من أبكاها؟ سلني عن ذلك
سأعود للحديث للمجلس الانتقالي، و عن واجباته التي يجب عليه ان ينفذها بعد ان قبل تفويض اهل الجنوب، فمواضيعي
لماذا تغلق المحلات وقت الصلاة؟.. سؤال لم أجد له إجابة شرعية أو منطقية.
31 عاما مضت منذ صدور قرار الإغلاق من
آفة العرب والمسلمين أنهم لا يقيمون أنفسهم ولا يقفون بحزم أمام منكراتهم مقارنه بمنكرات الغير عليهم لكنه الحق
تباشير موسم واعد بالعطاء .. والخير والمسرات .. كان فاتحة القول للأخ / اللواء أبوبكر حسين سالم .. محافظ محافظة
لن اتطرق للوضع السياسي والإقتصادي في عدن ، لأن الجميع يلاحظ الصراع الساخن فيها ويفهم أبعاده ويعرف حقيقة
تابعنا ما كتبه اليوم الأستاذ " أنور الرشيد " بخصوص مطالبته ( للمجلس الانتقالي )
ان يكاشف شعب الجنوب حول وضعه
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