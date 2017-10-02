المؤسسة العامة للملح تنتج 35 ألف طن وتستعد لتصديرها

أعلنت المؤسسة العامة للملح عن انتاج 35 ألف طن من الملح والاستعداد لتصديرها .

وقال رئيس المؤسسة ناصر الحسني في تصريح خاص لـ(عدن الغد) ان المؤسسة قد أنتجت في الايام الماضية 35 الف طن من الملح وان هناك استعدادات لتصديرها الى عددا من الدول .

وأضاف الحسني ان هذا العمل يأتي بعد الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المؤسسة وموظفيها مؤكدا ان المؤسسة تسير في الطريق الصحيح وبإمكانها انتاج أضعاف هذا في الاشهر القادمة .

وأكد الحسني ان المؤسسة جاهزة لتغطية المتطلبات المحلية والخارجية واستئناف الصادرات من أجل تفعيل الاقتصاد في مدينة عدن .

وأشاد الموظفون في المؤسسة بما تقوم به الإدارة من تسهيلات وانضباط في العمل .

وتعدّ صناعة الملح في عدن، جنوب البلاد، من أقدم الصناعات البحرية في اليمن، كما كانت واحدة من أبرز معالم مدينة عدن.

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