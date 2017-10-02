الحكومة اليمنية تعتزم منع حمل السلاح في عدن وعواصم المحافظات

قال رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، الأحد، إن حكومته تعتزم منع حمل السلاح في مدينة عدن (العاصمة المؤقتة) وعواصم المحافظات، دون أن يعلن تاريخا لسريان هذا القرار.

وأضاف بن دغر، في كلمة له خلال احتفال بإحياء الذكرى الـ55 لثورة 26 سبتمبر/أيلول بملعب الشهداء في محافظة أبين (جنوب)، إنه "لا رجعة عن تطبيق هذا القرار"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وتابع: "نحن ماضون في جعل عدن، العاصمة المؤقتة ومدينة المدائن، نموذجا للأمن والسلام الاجتماعي، مدينة خالية من السلاح".

وأوضح: "سنفرض منعاً لحمل السلاح في عدن"، مضيفاً أن "تلك هي إرادة القائد عبدربه منصور هادي، (الرئيس اليمني الشرعي المعترف به دوليا) وقرار الحكومة".

وتابع: "متأكدون من دعم أهلنا في عدن وغيرها من المحافظات القريبة منها (هذا القرار) مهما علت الأصوات المعارضة (له)، وسنفرض بعد ذلك هذا القرار على عواصم المحافظات".

واعتبر رئيس الوزراء اليمني أن "من يرفضون هذا التوجه ويثيرون حوله الشكوك، إنما يريدون لعدن أن تبقى على حالها، خاوية من التمثيل الدبلوماسي للدول، خالية من النشاط التجاري ومراكز الشركات والمؤسسات الدولية الكبرى، خالية من السياحة".

وزاد: "ستعود عدن، كما كانت في السابق، مركزاً تجارياً ومالياً مهماً إذا تدّبرنا أمورنا بصبر وروية".

وأكد أن "عدن لن تحتمل وهي العاصمة استمرار مظاهر التسلح، وغياب القوانين والأنظمة".

وكان حمل السلاح ممنوعاً في معظم المحافظات والمدن الرئيسية قبل اندلاع الحرب، إلا بتصريح رسمي من قيادة الجيش أو وزارة الداخلية.

ويشهد اليمن، منذ خريف عام 2014، حربًا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بتحالف تقوده السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى.

وخلفت الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير، وتفشي مظاهر الانفلات الأمني.

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