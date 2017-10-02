ادانت التنسيقية العليا لشباب الجنوب قمع نشطاء الحراك الجنوبي في محافظة ابين على خلفية قيام رئاسة الوزراء والسلطة المحلية إقامة احتفالية 26 سبتمبر في ملعب الشهداء وهو ماقم به شباب الحراك بالتظاهر ضدهم ومنع اقامتها.

وتابعت التنسيقية العليا لشباب الجنوب ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية في محافظة أبين صباح يومنا هذا الأحد تاريخ 2017/10/1 من قمع واعتقال عددآ من نشطاء الثورة الجنوبية وعلى رأسهم رئيس تنسيقية محافظة أبين المناضل/ عبدالله الحربي .

واننا في التنسيقية العليا ندين ونستنكر هذه الأعمال الهمجية التي قام بها عددآ من منتسبي الأجهزة الأمنية للمحافظة دون تقدير المسؤولية عما تترتب اليه تلك التصرفات الهوجاء التي تؤدي إلى فتنة لا يحمد عقباها..

وإذ نطالب بمحاسبة كل من تورط في قمع المتظاهرين السلميين في عاصمة المحافظة زنجبار والذين توافدوا من كل حدب وصوب للتعبير عن رفضهم لإقامة احتفالية دعت لها الشرعية اليمنية جناح الإخوان المسلمين ضاربة عرض الحائط تضحيات ابناء الجنوب عامه وأبين الجريحة خاصة .



صادر عن تنسيقية شباب الجنوب _ العاصمة عدن .

المزيد في أخبار وتقارير تنسيقية شباب الجنوب تدين قمع المتظاهرين السلميين واعتقال عدد من نشطاء الثورة الجنوبية بأبين ادانت التنسيقية العليا لشباب الجنوب قمع نشطاء الحراك الجنوبي في محافظة ابين على خلفية قيام رئاسة الوزراء والسلطة المحلية إقامة احتفالية 26 سبتمبر في ملعب الشهداء بيان صادر عن المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب بمحافظة شبوة اصدر المجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب في محافظة شبوة بيان ردا على قيام السلطة المحلية بالمحافظة إقامة حفل ما يسمى بأعياد الثورة اليمنية . وجاء في قيادة وزارة الداخلية تشارك في احتفالية 26 سبتمبر المجيدة بملعب الشهداء بأبين شاركت قيادة وزارة الداخلية في الحفل الفني والخطابي في الذكرى الـ55 لعيد 26 سبتمبر المجيدة، الذي احتضنته محافظة أبين ،صباح اليوم الأحد، على ملعب الشهداء بمحافظة