بيان صادر عن المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب بمحافظة شبوة

اصدر المجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب في محافظة شبوة بيان ردا على قيام السلطة المحلية بالمحافظة إقامة حفل ما يسمى بأعياد الثورة اليمنية .

وجاء في البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

في البداية نبعث أجمل و أعظم التحايا للأبناء الجنوب الأحرار الصامدين الأوفياء في جميع تراب أرض الوطن الجنوبي الغالي .

أيها الشعب الجنوبي الحر العظيم قام شباب الحراك الجنوبي بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة صباح اليوم الأحد 1 / أكتوبر 2017 بتنظيم وقفة احتجاجية على قيام السلطة المحلية بالمحافظة إقامة حفل ما يسمى بأعياد الثورة اليمنية في المركز الثقافي وهذه الاحتفالات لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد وبكل تأكيد نحتج على إقامتها في أرضنا التي سالت فيها دماء شهدائنا الطاهرة في السلم والكفاح ومن أطلق النار بالأمس على شباب الحراك الجنوبي في السلم والكفاح هم الذين تحتفل السلطة المحلية اليوم بأعيادهم .

ورغم محاولات قوات الأمن والجيش لأستفزاز شباب الحراك وتحويل الوقفه الاحتجاجية إلى تصادم إلا أن وعي وثقافة شباب الحراك افشلت كل محاولات الأمن والجيش لإثارة الفوضى ونقل صورة غير حضارية عن الحراك الجنوبي بمحافظة شبوة وهذه الأعمال التي قامت بها قوات الأمن والجيش ليست حديثة الوقت الحالي وإنما هي معروفة منذ تواجد قوات الإحتلال اليمني الذي أستخدمها ضد الحراك الجنوبي خلال السنوات الماضية .

أن التصرفات والأعمال الاستفزازية التي قامت بها قوات الأمن والجيش اليوم تثبت مدى الفشل الذريع التي تعانيه الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة لعدم قدرتها على منع شباب الحراك الجنوبي من إقامة الوقفة الاحتجاجية وذلك يعتبر أن الحراك الجنوبي بمحافظة شبوة الرقم الصعب الذي لا يستطيع أحد إيقافه ومنعه على تحقيق أهدافه المشروعة والقانونية .

وأن تدخل قوات النخبة الشبوانية جاء للإيقاف استفزاز قوات الأمن للشباب الحراك الجنوبي وحفظ الأمن ونكن كل الإحترام والتقدير لإخواننا قيادات وأفراد النخبة الشبوانية البواسل.

أن ما حدث اليوم في محافظة أبين الباسلة الشامخة نسخة من أسلوب الأحتلال اليمني وندين ونستنكر ما قامت به قوات بن دغر من اعتداء على نشطاء الحراك الجنوبي وهذا عمل جبان يمثل صنعاء عاصمة الأحتلال لكون أبناء الشعب الجنوبي لا توجد فيهم ثقافة الإعتداء على النساء والأطفال وإنما هي ثقافة الأحتلال اليمني الذي مارسها كثيراً في وطنا الجنوب الحبيب .

المسيرات الاحتجاجية التي خرجت في محافظة أبين صباح اليوم على إقامة إحتفالات ما تسمى أعياد الثوره اليمنية كانت قد أصابت بن دغر ومن حوله بالخوف والألم رغم أنها كانت سلمية إلا أن الحق دوماً يرعب الباطل قبل أن يجرعه مرارة الهزيمة .

لقد أثبت أبناء محافظة أبين الصامدة مدى الحب والانتماء للوطن الجنوبي منذ أعوام طويلة ولازلت أبين هي قلب الجنوب النابض رغم كل ما تعرضت له من حروب ودمار ومؤامرات من قبل عصابات الأحتلال اليمني إلا أنها صامدة شامخة لم تخضع ولم تستسلم .

أن كل الأعمال والتصرفات السيئة الخاطئة التي تقوم بها عصابات الأحتلال اليمني في كل بقاع تراب الوطن الجنوبي لن تثنينا عن تحقيق الدولة الجنوبية ولن تزيدنا إلا إصرار وعزيمة وقوة وصمود ..

الرحمة والمغفرة والخلود للشهداء الجنوب

الشفاء العاجل للجرحى

الحرية والعدالة للمعتقلين والأسرى

وأنها لثورة حتى النصر ..

صادر عن /

المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب م/شبوة

يوم الاحد، الموافق:1أكتوبر 2017

المزيد في أخبار وتقارير تنسيقية شباب الجنوب تدين قمع المتظاهرين السلميين واعتقال عدد من نشطاء الثورة الجنوبية بأبين ادانت التنسيقية العليا لشباب الجنوب قمع نشطاء الحراك الجنوبي في محافظة ابين على خلفية قيام رئاسة الوزراء والسلطة المحلية إقامة احتفالية 26 سبتمبر في ملعب الشهداء بيان صادر عن المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب بمحافظة شبوة اصدر المجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب في محافظة شبوة بيان ردا على قيام السلطة المحلية بالمحافظة إقامة حفل ما يسمى بأعياد الثورة اليمنية . وجاء في قيادة وزارة الداخلية تشارك في احتفالية 26 سبتمبر المجيدة بملعب الشهداء بأبين شاركت قيادة وزارة الداخلية في الحفل الفني والخطابي في الذكرى الـ55 لعيد 26 سبتمبر المجيدة، الذي احتضنته محافظة أبين ،صباح اليوم الأحد، على ملعب الشهداء بمحافظة