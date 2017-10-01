قيادة وزارة الداخلية تشارك في احتفالية 26 سبتمبر المجيدة بملعب الشهداء بأبين

شاركت قيادة وزارة الداخلية في الحفل الفني والخطابي في الذكرى الـ55 لعيد 26 سبتمبر المجيدة، الذي احتضنته محافظة أبين ،صباح اليوم الأحد، على ملعب الشهداء بمحافظة أبين، بحضور.

واقيم حفل الذكرى الـ55 للعيد الوطني الـ26 من سبتمبر المجيدة، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية المشير / عبدربه منصور هادي ، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ومحافظ محافظة أبين اللواء لركن / أبوبكر حسين سالم، وقادة عسكريون وممثلو الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني و مشايخ وشخصيات اجتماعية وثقافية .

وحضر الحفل نائب وزير الداخلية اللواء الركن / علي ناصر لخشع، و وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع الامن اللواء الركن / احمد علي مسعود ،وقائد قوات الامن الخاصة فرع عدن العقيد / ناصر سريع العنبوري ومدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية المقدم / عبدالقوي عبدالله باعش، حيث حضروا حفل الذكرى السبتمبرية ممثلين عن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية / اللواء الركن / حسين محمد عرب.

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