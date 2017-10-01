السفارة اليمنية بطرابلس تعلن الافراج عن المواطنين اليمنيين المحتجزين في ليبيا

اعلنت السفارة اليمنية في ليبيا الافراج عن المواطنين اليمنيين المحتجزين في ليبيا على ذمة محاولة الهجرة غير الشرعية الى أوروبا عبر الأراضي الليبية.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن السفير اليمني لدى ليبيا حسن الحرد قوله "إنه تم الافراج عن الدفعة الاولى وعددهم 12 مواطناً يمنياً كانوا مسجونين بسجن المساعد بليبيا".





وأشار الحرد إلى أنه تم نقل المسجونين إلى السودان الاسبوع الفائت، فيما الدفعة الثانية وعددهم 11 مواطناً يمنيا كانوا مسجونين بسجن الهجرة غير الشرعية بالبيضاء وقامت منظمة الهجرة الدولية بنقلهم الىاليمن ووصلوا الى عدن الاسبوع الماضي.



ولفت السفير إلى أن الدفعة الثالثة وعددهم 10 موجودين بسجن الهجرة غير الشرعية بمدينة البيضاءالليبية.





وقال السفير اليمني لدى ليبيا "سيتم نقلهم الاسبوع القادم الى اليمن، بعد أن يتم الحجز لهم على الطيران اليمني، فيما الدفعة الرابعة وعددهم 10 منهم ثلاثة في طرابلس وسبعة بالكويفية، سيتم استكمال إجراءات سفرهم الى اليمن مع منظمة الهجرة الدولية قريبا.

وكانت مصادر قالت ان 24 شابا يمنيا يعيشون في ظروف إنسانية صعبة، بعد مرور ثلاثة أشهر على احتجازهم من قبل ميليشيا مسلحة في إحدى المدن الليبية والمحاذية للبحر الأبيض المتوسط، وذلك أثناء محاولتهم المرور من الأرضي الليبية والسفر إلى أوروبا، عبر شبكة من المهربين.



وقالت المصادر "إن الشبان المحتجزين والبالغ عددهم 24 شاباً، قدموا جميعا من العاصمة عدن، بغية الوصول إلى الأراضي الإيطالية".



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