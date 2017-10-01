الشندقي: الجيش اليمني جاهز لحسم معركة صنعاء

قال عبدالله الشندقي، الناطق باسم المقاومة الشعبية في محافظة صنعاء، اليوم الأحد، إن الجيش الوطني اليمني الموالي للحكومة الشرعية، بات على استعداد، وجاهزية تامة لحسم معركة صنعاء.

وأوضح الشندقي، أن “تأخر الحسم العسكري في العاصمة صنعاء، وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية حتى يومنا هذا، كان نتيجة إعطاء القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هاديفرصة للمفاوضات”.

وتابع قائلاً: “ولكن الفرصة انتهت بعد مفاوضات جنيف والكويت، وبعد التاريخين القديم والجديد للميليشيات التي انقلبت على كل المفاوضات، وجميع المؤشرات تقول إن الميليشيات لن تتراجع عن غيّها، وإن الخيار الحالي هو الحسم العسكري”.

وأشار الشندقي، إلى أن القيادتين العسكرية والسياسية باتتا على قناعة تامة، بأن السلام والمفاوضات لن ينجحا مع ميليشيات الحوثيوصالح، على الرغم من محاولة القيادة السياسية “حقن دماء اليمنيين”.

وأكد أن قيادة الجيش الوطني، رفعت الخطط العسكرية إلى القيادة السياسية لتحرير ما تبقى من محافظات يمنية، من بينها صنعاء، من قبضة ميليشيات الحوثي وصالح، وهي في انتظار توجيهاتهم للبدء في تنفيذها.

يذكر أن الجيش اليمني يخوض بدعم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية ، قتالاً ضد الحوثيين، وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، منذ أكثر من عامين بعد الانقلاب الذي قاموا به وسيطروا من خلاله على مفاصل الدولة.

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