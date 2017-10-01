MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الاثنين 02 أكتوبر 2017 12:35 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير محافظ عدن يوجه إدارة أمن عدن بسرعة التوجيه باعتقال المعتدين على القيادي الجوهري ويدعو الجميع لضبط النفس
أخبار وتقارير

محافظ عدن يوجه إدارة أمن عدن بسرعة التوجيه باعتقال المعتدين على القيادي الجوهري ويدعو الجميع لضبط النفس

الأحد 01 أكتوبر 2017 08:23 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

وجه محافظ العاصمة عدن الدكتور "عبدالعزيز المفلحي" إدارة أمن عدن بسرعة التوجيه باعتقال المعتدين على قائد كتائب سلمان الحزم القائد "قاسم الجوهري" بشكل فوري وسريع والكشف عن الجهة التي أعطت لهم الأوامر بالاعتداء وإطلاق النار.

كما دعى محافظ العاصمة عدن "المفلحي" الجميع الالتزام بالضوابط والقانون وضبط النفس .

الجدير بالذكر انه تم الاعتداء على الجوهري من قبل جنود تابعين لإدارة أمن عدن أصيب الجوهري على إثرها وتم نقله لأحد المستشفيات عدن.


المزيد في أخبار وتقارير
تنسيقية شباب الجنوب تدين قمع المتظاهرين السلميين واعتقال عدد من نشطاء الثورة الجنوبية بأبين
ادانت التنسيقية العليا لشباب الجنوب قمع نشطاء الحراك الجنوبي في محافظة ابين على خلفية قيام رئاسة الوزراء والسلطة المحلية إقامة احتفالية 26 سبتمبر في ملعب الشهداء
بيان صادر عن المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب بمحافظة شبوة
اصدر المجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب في محافظة شبوة بيان ردا على قيام السلطة المحلية بالمحافظة إقامة حفل ما يسمى بأعياد الثورة اليمنية . وجاء في
قيادة وزارة الداخلية تشارك في احتفالية 26 سبتمبر المجيدة بملعب الشهداء بأبين
شاركت قيادة وزارة الداخلية في الحفل الفني والخطابي في الذكرى الـ55 لعيد 26 سبتمبر المجيدة، الذي احتضنته محافظة أبين ،صباح اليوم الأحد، على ملعب الشهداء بمحافظة




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
عاجل : تفتيش بالهويات بجولة كالتكس
تفاصيل محاولة اغتيال قائد كتيبة سلمان قاسم الجوهري
عاجل :قوات امنية تغلق جولة كالتكس وتنفذ حملة تفتيش احتجاجا على اصابة قائد كتيبة الحزم قاسم الجوهري
مصدر طبي : وفاة شقيق الجوهري متأثرا بجراحه
عاجل : قوة من الشرطة العسكرية تنتشر بمحيط ساحة العروض بخور مكسر
مقالات الرأي
أخيرا غافلني الحزن و تسلسل إلى بيتى دخل البيت زار كل غرفة وانتشر على الجدران وتمدد فوق سقوف الغرف و اتكئ على
رشفة من كوب بن في الصباح الباكر تفتتح يوم نشيط مملوء بالحيوية والطاقة . كنا صباح يومنا هذا الاحد الأول من
لجرح أبين الم آخر.. فلا تسلني عن جرحها, بل سلني عن من جرحها.. سلني عن من أوجعها.. عن من أبكاها؟ سلني عن ذلك
سأعود للحديث للمجلس الانتقالي، و عن واجباته التي يجب عليه ان ينفذها بعد ان قبل تفويض اهل الجنوب، فمواضيعي
لماذا تغلق المحلات وقت الصلاة؟.. سؤال لم أجد له إجابة شرعية أو منطقية. 31 عاما مضت منذ صدور قرار الإغلاق من
آفة العرب والمسلمين أنهم لا يقيمون أنفسهم ولا يقفون بحزم أمام منكراتهم مقارنه بمنكرات الغير عليهم لكنه الحق
تباشير موسم واعد بالعطاء .. والخير والمسرات .. كان فاتحة القول للأخ / اللواء أبوبكر حسين سالم .. محافظ محافظة
لن اتطرق للوضع السياسي والإقتصادي في عدن ، لأن الجميع يلاحظ الصراع الساخن فيها ويفهم أبعاده ويعرف حقيقة
تابعنا ما كتبه اليوم الأستاذ " أنور الرشيد " بخصوص مطالبته ( للمجلس الانتقالي ) ان يكاشف شعب الجنوب حول وضعه
دخل الحوثي صنعاء بتواطئ من أهلها ، وبإيعاز من القائمون  على شؤونها ، وكانت مفاجأة وصدمة قوية على المخلصين
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
تهانينا التفوق والاميتاز عبدالله فرحان
مبارك عقد القران يا مروان
وفيات
وزارة الثروة السمكية تنعي وكيلها الفقيد د. اسامة الماس
مكتب الشباب والرياضة بعدن ينعي الفقيد اسامه الماس
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017