السعدي :حثالات علي محسن لن تهزم الإرادة الجنوبية

لجرح أبين الم آخر.. فلا تسلني عن جرحها, بل سلني عن من جرحها.. سلني عن من أوجعها.. عن من أبكاها؟ سلني عن ذلك
سأعود للحديث للمجلس الانتقالي، و عن واجباته التي يجب عليه ان ينفذها بعد ان قبل تفويض اهل الجنوب، فمواضيعي
لماذا تغلق المحلات وقت الصلاة؟.. سؤال لم أجد له إجابة شرعية أو منطقية.
31 عاما مضت منذ صدور قرار الإغلاق من
آفة العرب والمسلمين أنهم لا يقيمون أنفسهم ولا يقفون بحزم أمام منكراتهم مقارنه بمنكرات الغير عليهم لكنه الحق
تباشير موسم واعد بالعطاء .. والخير والمسرات .. كان فاتحة القول للأخ / اللواء أبوبكر حسين سالم .. محافظ محافظة
لن اتطرق للوضع السياسي والإقتصادي في عدن ، لأن الجميع يلاحظ الصراع الساخن فيها ويفهم أبعاده ويعرف حقيقة
تابعنا ما كتبه اليوم الأستاذ " أنور الرشيد " بخصوص مطالبته ( للمجلس الانتقالي )
ان يكاشف شعب الجنوب حول وضعه
دخل الحوثي صنعاء بتواطئ من أهلها ، وبإيعاز من القائمون
على شؤونها ، وكانت مفاجأة وصدمة قوية على المخلصين
خلال ثلاثة ايام فقط ، قدر لي متابعة قصص اخبارية عدة ،جل هذه القصص المأساوية وقعت هنا ، في بلداننا العربية
ليس من منهجنا كمسلمين أن نصنف الناس على أي أساس مذهبي أو عرقي لأن دين الله واحد والتفاضل لايكون إلا بالتقوى،
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها