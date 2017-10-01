تفاصيل محاولة اغتيال قائد كتيبة سلمان قاسم الجوهري

قال مقربون من قائد كتيبة الحزم سلمان انه أصيب مغرب يوم الأحد برصاص مسلحين بالقرب من نفق القلوعة خلال مروره بسيارته في المكان برفقة شقيقه .

وبحسب المصادر لصحيفة "عدن الغد" فقد أصيب الجوهري بعيار ناري في البطن والرجل.

ونقل الجوهري إلى مستشفى النقيب لتلقي العلاج في حين نقل شقيقه لتلقي العلاج إلى مستشفى البريهي.

وقالت مصادر طبية بمستشفى البريهي ان حالة شقيقه خطيرة .

وقال مصدر طبي بالنقيب ان الجوهري يعاني نزيفا في البطن حيث ادخل إلى غرفة العمليات .

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