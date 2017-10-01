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فادي باعوم: ما حصل اليوم في أبين نتاج عقلية المنطقة والقرية

الأحد 01 أكتوبر 2017 04:51 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال القيادي في الحراك الجنوبي فادي باعوم أن ما حصل اليوم في أبين نتاج عقلية المنطقة والقرية.

وقال القيادي المثير للجدل بسبب مواقفه من الحرب الأخيرة في اليمن فادي باعوم: "لا يفزعكم ما حصل في أبين هذ اليوم فهو نتاج عقلية المنطقة والقرية فلكل فعل رد فعل، ولن يكون له امتداد أكثر فالعقلاء في ابين هم الاغلبية".

وأضاف باعوم: "كما لم ننسى اعتقال اكثر من 150 قيادات الحركة الشبابية ومجلس الحراك في 30 نوفمبر 2016 م أي قبل سنة تقريبا في المكلا في ظل صمت الجميع تقريبا لانهم كانو يريدون الاحتفال بذكرى استقلال وطنهم".

وأشار الى خطورة الوضع القائم حاليا بقوله: "الان نحن امام تحدي من نوع جديد وبحاجة الى عمل سلمي اكثر تنظيما وترتيبا وبعيدا عن العنتريات الفارغة والمناطقية الغبية، مضيفا، ابشركم بأن الرجال تعمل بهدوء وترتب نفسها وقرارها بايديها لا بيدي غيرها وانتظرو نتائجها في الايام القادمة القليلة جدا".


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تعليقات القراء
280235
[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الأحد 01 أكتوبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
سؤالان لفادي باعوم الأول أين أنت الآن ؟؟ والثاني من يصرف عليك ؟؟ إذا أجبت عن هذين السؤالين بشفافية ، يحق لك أن تتحدث بالصفة التي تعطى لك .

280235
[2] أقبلوا ياأهل أبين هذا حقكم من المشاريع بدلا أن تذهب الأموال إلى موظفين الشمال الوهميين ومقاومة تعز
الأحد 01 أكتوبر 2017
مخضرم | الجنوب الحبوب
هادي اقتبس طريقته من استراتيجية محمود عباس في الضفة الغربية اي الرواتب والمشاريع الإنمائية مقابل الولاء السياسي. من مواطنين أبين أن ينافقوا الشرعية اضطرار لأجل الحصول على حقهم في التنمية والتوظيف لأن هؤلاء الإنذال لن يستجيبوا لحاجة الأهالي بالتأييد السياسي.. لكن اذكر أهل أبين الكرام أن نخبكم السياسية تستغل فيكم النعره المناطقيه عندما تستدعي كراسيها حصل هذا في 86 وتكرر في 94 ثم تركوا أبين مهمشه مهمله تعاني من انعدام الخدمات وفقدان الكلي للأمن وتعشعش الإرهاب.. هل سمعتم تنديد لهادي بمجزرة المعجله أو تنديد من على ناصر محمد بها؟ هل دفع لضحايا الإرهاب وهم كثر في ابين؟ خذوا حصتكم من المشاريع لكن مساله المستقبل لاتقبلوا أن يشارككم في الدحابشه لاعهد لهم ولا ذمه.. تخللوا عن على ناصر وطردوا منصور هادي بعد أن انتخبوه.. بقاء الجنوب عالق في جغرافيه اليمن سيتحولوا في المستقبل إلى روهينقا



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