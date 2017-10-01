فادي باعوم: ما حصل اليوم في أبين نتاج عقلية المنطقة والقرية

قال القيادي في الحراك الجنوبي فادي باعوم أن ما حصل اليوم في أبين نتاج عقلية المنطقة والقرية.

وقال القيادي المثير للجدل بسبب مواقفه من الحرب الأخيرة في اليمن فادي باعوم: "لا يفزعكم ما حصل في أبين هذ اليوم فهو نتاج عقلية المنطقة والقرية فلكل فعل رد فعل، ولن يكون له امتداد أكثر فالعقلاء في ابين هم الاغلبية".

وأضاف باعوم: "كما لم ننسى اعتقال اكثر من 150 قيادات الحركة الشبابية ومجلس الحراك في 30 نوفمبر 2016 م أي قبل سنة تقريبا في المكلا في ظل صمت الجميع تقريبا لانهم كانو يريدون الاحتفال بذكرى استقلال وطنهم".

وأشار الى خطورة الوضع القائم حاليا بقوله: "الان نحن امام تحدي من نوع جديد وبحاجة الى عمل سلمي اكثر تنظيما وترتيبا وبعيدا عن العنتريات الفارغة والمناطقية الغبية، مضيفا، ابشركم بأن الرجال تعمل بهدوء وترتب نفسها وقرارها بايديها لا بيدي غيرها وانتظرو نتائجها في الايام القادمة القليلة جدا".

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