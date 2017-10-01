جدل بشبوة عقب مشاركة قيادة النخبة الشبوانية باحتفال للشرعية في ذكرى ثورة سبتمبر
قائد النخبة مشاركا في الفعالية بعتق يوم الاحد -عدن الغد
الأحد 01 أكتوبر 2017 04:41 مساءً
عتق ((عدن الغد)) خاص:
عتق ((عدن الغد)) خاص:
شارك قائد قوات النخبة الشبوانية يوم الأحد باحتفال بذكرى ثورة سبتمبر واقيم بمدينة عتق عاصمة المحافظة .
وشارك في الاحتفال العميد محمد صالح القاحلي وهو قائد محور العلم ويشمل مناطق بني هلال وبلعبيد بمافيها مركز المحافظة مدينة عتق.
وتولت قوات من النخبة الشبوانية الاحتفال الذي شارك فيه محافظ المحافظة "علي الحارثي".
واثارت هذه المشاركة حالة من الجدل السياسية على مواقع التواصل وانقسم بشأنها الناس بين مؤيد ومعارض.
وقال المعارضون لهذه المشاركة بأنها توضح حجم التلاعب بمشاعر البسطاء من اختلاق حالة من العداء مع الشرعية.
وقال المؤيدون ان من حق قائد النخبة المشاركة في إي احتفال حكومي تعزيزا لمبدأ التصالح والتسامح .
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