قيادي في الحراك الجنوبي : بن دغر سياسي ذكي أمام غبائنا المستفحل

قال القيادي في الحراك الجنوبي علي باثواب ان رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر رجل سياسي إذا ما قورن بغباء بعض القيادات الجنوبية التي قال ان غبائها صار حالة مستفحلة .

وكان باثواب يعلق على تطورات الأحداث في الجنوب واقامة الحكومة الشرعية لفعالية جماهيرية لها بابين في ذكرى ثورة 26 سبتمبر.

وقال باثواب :" ماحصل في ابين اليوم درس لنا جمعيا ..ونعي جيدا ان لغة الاستحواذ والإقصاء سبب رئيسي لتمزقنا وفشلنا

بن دغر سياسي ذكي امام غبائنا المستفحل ..وأبين ليست محافظة عادية بل بوابة نصر الجنوب.

المزيد في أخبار وتقارير السفارة اليمنية في الأردن توضح بخصوص وفاة مواطن يمني بمطار الملكة علياء اصدرت السفارة اليمنية في الاردن إيضاحا بخصوص وفاة المرحوم مؤيد علي عثمان في مطار الملكة علياء بعمان. وجاء في بيان صادر عن السفارة فيما يخص وفاة المرحوم مؤيد علي السعدي :حثالات علي محسن لن تهزم الإرادة الجنوبية قال القيادي في الحراك الجنوبي علي محمد السعدي ان من اسماها ووصفها بحثالات علي محسن الأحمر لن تهزم الارادة الثورية الجنوبية. وقال "السعدي" على صفحته بالفيس بوك :هل تفاصيل محاولة اغتيال قائد كتيبة سلمان قاسم الجوهري قال مقربون من قائد كتيبة الحزم سلمان انه أصيب مغرب يوم الأحد برصاص مسلحين بالقرب من نفق القلوعة خلال مروره بسيارته في المكان برفقة شقيقه . وبحسب المصادر لصحيفة "عدن