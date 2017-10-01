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أخبار وتقارير

تحليل : لماذا انقسم الناس في أبين بين مؤيد لبن دغر ومعارض له؟

رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر خلال زيارة الى زنجبار يوم الاحد -عدن الغد
الأحد 01 أكتوبر 2017 01:06 مساءً
القسم السياسي بصحيفة "عدن الغد"

شهدت مدينة زنجبار بمحافظة أبين يوم الأحد تظاهرة حاشدة مؤيدة لوصول رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر إلى عاصمة المحافظة في حين تظاهر آخرون معارضون للزيارة .

وعلى نحو كبر بدأ المشهد الجماهيري منقسما في المدينة التي شهدت اكبر تظاهرات الحراك الجنوبي المطالب باستقلال الجنوب .

وتمكن تيار سياسي مؤيد لبن دغر من حشد الآلاف من المتظاهرين وسط ملعب الوحدة المدمر جنوب المدينة .

ولاول مرة منذ سنوات يرفع العلم اليمني خلال تظاهرة جماهيرية بمدينة جنوبية وقد يشكل الأمر تحولا في المزاج العام .

وعلى الجانب الاخر شهدت نفس المدينة تظاهرة حاشدة لانصار الحراك الجنوبي الذين رددوا هتافات مناوئة لزيارة بن دغر إلى المدينة .

ويقول مؤيدون للحراك الجنوبي ان حضورهم لايزال الاقوى في زنجبار .

وطاردت قوات أمنية تعرف بالحزام الأمني وتدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة متظاهرين من الحراك واعتقلت عدد منهم واصابت آخرين.

ولسنوات طويلة ظل المسئولون في الحكومة اليمنية غير قادرين على تنظيم إي فعاليات جماهيرية ترفع شعار الجمهورية اليمنية أو اعلامها .

وعقب الحرب ظن قطاع جنوبي واسع ان حلم استقلال الجنوب بدأ واقعيا وسهل التنفيذ إلا ان حالة التضارب والفشل الخدماتي وتدهور الأوضاع وغياب الدولة ربما يكون سببا في انحسار حالة التفاؤل الكبيرة لدى قطاع واسع من الناس .

والقت مشاكل خدمية كبيرة ومعيشية بينها صرف المرتبات بظلالها على الواقع المعاش على الناس وتصدرت مطالب الناس قبل المطالب السياسية .

ونشط رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر مستغلا حالة الفتور السياسية التي اصابت المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الأشهر الماضية .

واعلن قبل أكثر من نصف عام تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي حيث علق قطاع جنوبي واسع امالا عريضة على هذا المجلس إلا ان الحضور الباهت للمجلس أصاب الكثير من مؤيديه بحالة من الاحباط .

ويعكس انقسام الشارع في زنجبار وهي عاصمة محافظة أبين ربما والى حد كبير تشكلا جديدا في خارطة التحالفات السياسية في الجنوب خلال الفترة القادمة .


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تظاهر الآلاف تأييدا لزيارة قام بها رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر إلى مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين . وتنشر صحيفة عدن الغد هنا ابرز الصور لهذه الفعالية :


تعليقات القراء
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[1] هل يتمكن ( هادي ) وبن ( دغر ) من الاستقرار في عدن ؟
الأحد 01 أكتوبر 2017
العزي | عدن عاصمة دولة الجنوب العربي ( القادمة )
بناءا على مواقفهما السياسية والعسكرية تجاة القضية الجنوبية وارادة شعب الجنوب الذي يقدم الالاف من الشهداء بهدف استعادة د ولته الجنوبية المحتلة منذ 7.7.94 . الذي يحترم ارادة شعب الجنوب في الحرية والاستقلال اكيد شعب الجنوب يرحب به .اليوم , ثمة مشروعين سياسيين في الجنوب : -1- مشروع شعب الجنوب وهدفه استعادة الدولة الجنوبية المحتلة منذ 7.7.94 ومحاسبة القيادات المشاركة في حرب 94 و2015 التي دمرت الجنوب وتقتل ابنائه ..-2- مشروع حلفاء نظام صنعاء وهدفه استمرار اقامة دولة موحدة اتحادية بضم الجنوب الى باب اليمن !!.

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[2] لقد اسمعت ابين اليوم بن به صمم..
الأحد 01 أكتوبر 2017
عدني... | عدن
أبين الصمود و العزة لم و لن تكون إلا في مقدمة الصفوف كما كانت و مازالت في الدفاع عن الجنوب و الثوابت الوطنية لشعب الجنوب في الاستقلال و فك الارتباط و الانعتاق من الوحدة المشؤومة التي عانت منها كل المحافظات الجنوبية و على رأسها أبين ... لكي منا يا أبين النضال كل الحب و العرفان .. لاجنوب بدون أبين و لا أبين بدون الجنوب...

280165
[3] الشعوب العربيه ماسوره بقوتها وخدمات ضروريه تحتاجها
الأحد 01 أكتوبر 2017
مدير عام | الرباط
اغلب الشعوب العربيه تنظر للحريه من زاويه الخدمات والوظيفه العموميه ولسان حالها يقول اعطني معاشا وضوئا وماءا وهاتفا اعطيك. حريتي ووطني وتاريخي وهويتي . هولا نحن العرب تفكيرنا قاصد عند ارجلنا. نرى الامور بطبعنا الذي غسلته انظمه الحكم القمعيه اعلاميا وبتزتنا ماديا وخدماتيا , فلا نعيب الحكومات حينما تتغطرس وتهدر علينا لاننا نحن السبب الرئيس الذي صفقنا لهم وصعنا منهم فراعين تتناوب. في تعذيبنا وهدر كرامتنا وحتى ثرواتنا مقابل فتات من القوت البسيط وخدمات كل يوم في انقطاع وتوقف ...

280165
[4] هنا صدقت مقولة ان الثوره يصنعها الابطال ويستثمر نتائجها الانذال
الأحد 01 أكتوبر 2017
سالم محمد | عدنننننن
وهنا لاقول لاخوتي ابناء ابين ان الفرصه لازالت امامكم للتصحيح والتمرد على تبعية الفضلي الارهابي الذي اذاقكم الويل والمهانه والدمار اتحرروا من انصار علي عفاش وعلي بلسن فانتم في صدارة الجنوب الحر دائمآ فلا تعودوا الى الخلف واقول لابناء ابين النعصريين انهم فهمانين عبدربه غلط عبدربه من كان معه منكم فهو مع الجنوب وهو يسعى الى تحرير الجنوب ولكنه لا يعلنها صراحه وترك الامر لابناء الجنوب الشرفا افيقوا لا تكونوا ضحية الانقسامات من اجل مصالح غيركم



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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