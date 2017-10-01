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أخبار وتقارير

الحوثيون يزعمون إسقاط طائرة أمريكية في صنعاء

صورة تداولها ناشطون لبقايا محترقة من الطائرة الامريكية التي سقطت بصنعاء
الأحد 01 أكتوبر 2017 12:59 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:

زعمت جماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء إسقاط مقاتليها لطائرة تجسس امريكية جنوب صنعاء.

وقالت وكالة "سبأ" المسيطر عليها الجماعة أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية التابعة للحوثيين أسقطت اليوم الأحد طائرة تجسس أمريكية بدون طيار في صنعاء.

وأضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة التجسس الأمريكية من طراز إم كيو 9 في منطقة جدر بأمانة العاصمة.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الأجتماعي صورة لاحتراق بقايا طائرة بالقرب من منطقة سكنية في صنعاء. 

 

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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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