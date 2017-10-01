فشل ذريع لدعوات إضراب بمدارس عدن

منيت دعوات إضراب بمدارس عدن بفشل ذريع يوم الأحد عقب رفض المدارس الاستجابة لها .

وباشرت عموم المدارس الحكومية اعمالها بشكل طبيعي .

واطلقت نقابة تعليمية دعوة للاضراب قبل أيام وحددت يوم الأحد موعدا لها لكن هذه الدعوة قوبلت برفض مجتمعي مطلق لها .

ودعا نقابيون ومسئولون بالتربية والتعليم إلى محاسبة من يقف خلف هذه الدعوات .

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