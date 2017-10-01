وزارة الإعلام تدعو الصحف الصادرة بعدن لمراجعتها
الأحد 01 أكتوبر 2017 12:08 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
دعت وزارة الإعلام اليمنية كافة الصحف الصادرة بعدن إلى مراجعتها مجددا لاستيفاء الشروط الخاصة بالاصدار .
وجاء ذلك عبر إعلان نشرته الوزارة بصحيفة 14 اكتوبر الحكومية وقالت انه يجب مراجعة مكتب وكيل وزارة الإعلام في عدن عرفات مدابش.
وحددت الوزارة اسبوعا لرؤساء تحرير الصحف للحضور .
إعلان هام
تعلن وزارة الإعلام لكافة الصحف الأهلية والخاصة التي يتم طباعتها بالعاصمة المؤقتة (عدن)، إن على رؤساء التحرير الحضور خلال أسبوع من تاريخه إلى مكتب الوكيل المساعد لشؤون الصحافة – عرفات مدابش لاستكمال إجراءات استيفاء البيانات المطلوبة للوزارة من اجل الطباعة .
كما تؤكد وزارة الإعلام انه على كافة المطابع عدم طباعة أي صحيفة دون موافقة خطية من وزارة الإعلام وفق النظم المتبعة.
تعليقات القراء
280156
[1] قلنا لكم بيجرجروكم الى المحاكم !!!
الأحد 01 أكتوبر 2017
ابن عدن | عدن
منذوا ان تم تعيين المدعو غلاب وكيل قطاع الصحافه ومدابش مساعده علقت على هذا القرار وقلت ابشروا خير يا أبناء عدن والجنوب ! براغله وعبيد الزيود سوف ينفدون مخطط الكاتيوشا والورع الإرياني ، وهذه البدايه وعادهم بيغلقوا صحفكم ومطابعكم والايام حبلى بالمفاجآت !! قلنا ولا يبقى برغلي في عدن قالوا عنصريه وبعاطيط هيا كلوا تبن !!! جاءك الموت يا فتحي وأصحابك !!
280156
[2] الدحابشة بيقفلوا. الصحف الجنوبية !!! وتلفزيون عدن قفلوه في عدن وطردوا الجنوبيين منه وعينوا الدحابشة !! ومأرب ولا يوردوا. ريال للبنك في عدن ويستلموا رواتب الموظفين والجيش من البنك في عدن ؟!! ويستلموا ميزانية تشغيلية من البنك من عدن !!!! ومنفذ الوديعه شلون الدحابشة !! ولواء الحليلي محتل حضرموت !! والنفط في شبوة وحضرموت مع الدحابشة !! والمسؤولين كلهم دحابشة إصلاحيين. أو عفافشة !! والجنوبيين المتأمرين معهم كلهم مؤتمرين مرتزقة كانوا مع عفاش والان مع عبدربه ...ويجوا المخالف الدحابشة في الشرعية
الأحد 01 أكتوبر 2017
جنوبي | الجنوب
اذا الجنوبيين. الشرفاء في المحافظات الست مايثوروا. وبطلوا بن دغر العميل العفاشي ويفرضوا شروطهم على التحالف ويشكلوا. حكومة ائتلاف.انتقالية جنوبية في الست المحافظات الى حين اصلاح الوضع. والقيام بالانتخابات ....الجنوب. ضايع. ضايع
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