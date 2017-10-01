وزارة الإعلام تدعو الصحف الصادرة بعدن لمراجعتها

دعت وزارة الإعلام اليمنية كافة الصحف الصادرة بعدن إلى مراجعتها مجددا لاستيفاء الشروط الخاصة بالاصدار .

وجاء ذلك عبر إعلان نشرته الوزارة بصحيفة 14 اكتوبر الحكومية وقالت انه يجب مراجعة مكتب وكيل وزارة الإعلام في عدن عرفات مدابش.

وحددت الوزارة اسبوعا لرؤساء تحرير الصحف للحضور .

إعلان هام

تعلن وزارة الإعلام لكافة الصحف الأهلية والخاصة التي يتم طباعتها بالعاصمة المؤقتة (عدن)، إن على رؤساء التحرير الحضور خلال أسبوع من تاريخه إلى مكتب الوكيل المساعد لشؤون الصحافة – عرفات مدابش لاستكمال إجراءات استيفاء البيانات المطلوبة للوزارة من اجل الطباعة .

كما تؤكد وزارة الإعلام انه على كافة المطابع عدم طباعة أي صحيفة دون موافقة خطية من وزارة الإعلام وفق النظم المتبعة.

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