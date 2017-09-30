توفي يوم السبت مريض يمني كان في طريقه الى الاردن لتلقي العلاج عقب احتجازه من قبل سلطات الامن الاردنية تعسفيا .

وقالت مصادر حقوقية لصحيفة "عدن الغد" ان مريض يمني ويدعى "مؤيد علي العثمان" احتجز قبل يومين في مطار الملكة عليا بالاردن دونما اسباب ليتوفي يوم السبت .

واشارت المصادر الى ان العثمان يعاني عدد من الامراض وكان في طريقه الى الهند حينما تم ايقافه.

وتوفي العثمان داخل مركز الاحتجاز الاردني .

المزيد في أخبار وتقارير حكمة قالها أجدادنا [ ما شي كما التمر في الدار ] التمر هو ثمرة أشجار نخيل التمر وهو أحد الثمار الشهيرة بقيمتها الغذائية العالية وهي فاكهة صيفية تنتشر في الوطن العربي. وقد اعتمد العرب قديما في حياتهم اليومية وفاة مريض يمني عقب احتجازه تعسفيا بمطار الملكة عليا بالاردن توفي يوم السبت مريض يمني كان في طريقه الى الاردن لتلقي العلاج عقب احتجازه من قبل سلطات الامن الاردنية تعسفيا . وقالت مصادر حقوقية لصحيفة "عدن الغد" ان مريض يمني ويدعى انقذوا حياة فنان الاغنية اللحجية احمد محسن عبدالله كتب : احمد ماهر اُصيب الفنان الكبير عملاق الأغنية اللحجية " أحمد محسن عبدالله " المُلقب بـ الشلن بوعكة صحية نُقل على أثرها للمشفى في محافظة لحج و هو في حالة صحية