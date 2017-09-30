بن بريك يزور المحافظ المفلحي ويطمئن على صحته
صورة من الزيارة يوم السبت -عدن الغد
السبت 30 سبتمبر 2017 09:19 مساءً
القاهرة ((عدن الغد) خاص:
القاهرة ((عدن الغد) خاص:
قام محافظ حضرموت السابق احمد بن بريك مساء يوم السبت بزيارة لمحافظ عدن عبدالعزيز المفلحي الى مقر اقامته بجمهورية مصر العربية حيث يتلقى العلاج.
وخلال الزيارة اطمئن بن بريك على صحته المحافظ المفلحي وتمنى له الشفاء العاجل .
ويخضع المحافظ المفلحي للعلاج منذ اكثر من اسبوعين في العاصمة المصرية القاهرة .
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