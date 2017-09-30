“لا يمانع قتل الملايين “.. جدل واسع باليمن حول تصريح صادم للقيادي الإخواني عبدالله صعتر
السبت 30 سبتمبر 2017 07:21 مساءً
( عدن الغد ) إرم نيوز :
( عدن الغد ) إرم نيوز :
أثار تصريح صادم لقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح الذراع السياسي لجماعة الإخوان في اليمن عبدالله صعتر، جدلًا واسعًا في البلاد بإعلانه عدم معارضته لمقتل 24 مليونًا من سكان اليمن.
جاء ذلك في حديث لفضائية “الشرعية اليمنية” التي تبث في الرياض، حيث قال صعتر إن الشعب اليمني 25 مليونًا ،و”أنا في اعتقادي يموت 24 مليون ،ويعيش مليون أحرار”.
وأثار هذا التصريح ضجة وردودًا غاضبة بين اليمنيين، حيث وصف المحلل السياسي اليمني نجيب غلاب حديث صعتر بأنه “جنون”.
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