سياسي كويتي يدعو قيادة المجلس الانتقالي إلى مكاشفة الشعب أو الاستقالة

دعا السياسي الكويتي البارز "انور الرشيد" قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مكاشفة شعب الجنوب بالحقيقة أو تقديم الاستقالة .

وقال الرشيد ان الكثير من الزملاء في الجنوب باتوا يسألونه عن سبب انكفائه عن أحداث الجنوب وهم بالفعل مُحقين بتساؤلهم ، ودعوني أكون صريحاً معكم كما عودتكم منذ اليوم الأول الذي أبديت به أهتمامي في أوضاع الجنوب .

وأضاف قائلا :" أنا شخصياً تفائلت كثيراً وكان عدد من الزملاء في الجنوب ينصحونني بعد الإفراط بالتفاؤل ولكني كُنت مُصر على تفاؤلي حتى أُصبت بحالة من اليأس رغم أني دعيت بأكثر من مقال وقلت بأن التحرير والاستقلال يُنتزع ولا يُمنح ، ورغم كل تفاؤلي إلا أن شعور ينتابني بين أن وأخر يجرني لمستنقع التشاؤم ، خصوصاً عندما كُنت أقول لاتنتظروا تحرير واستقلال من دول الأقاليم ولازلت عند موقفي هذا.

اليوم الجنوب تضيع منه فرصة عودة دولته ومؤشرات ذلك يمكنني تلمسها على الأرض الجنوبية

فرسائل اليأس التي تصلني من كافة محافظات الجنوب كفيلة بأن تؤكد لي بأن جهود المليونيتين ضاعت سدى ولايُفسر لي أحد أسباب ضياعها أي أنها ضاعت بين حطام اليأس .

واهم أسباب ضياع الجنوب هو الارتباط غير المتكافئ مع دول الأقاليم ، وأنا على ثقة بأن رئيس المجلس الانتقالي وأعضائه لن يُعجبهم رأيي هذا ، ولكنها الحقيقة ياسادة ياكرام فشعب الجنوب وضع بكم كامل ثقته لتنتزعوا حقه ، ولكنكم لم تفوا بوعودكم حتى الساعة رغم أن فرص كثيرة توفرت لكم لتنتزعوا حقكم ولكنكم أضعتموها .

لذلك ونيابة عن ضمير الشعب الجنوبي ودماء شهدائه والأمهات الثكلى والأرامل والأيتام أُطالب المجلس الانتقالي بقيادة اللواء الزبيدي أن يكاشف شعب الجنوب بكل أمانة وصراحة ويُعلن للشعب كصاحب حق عن أسباب تأخير الإعلان عن التحرير والاستقلال وفك الارتباط مع الشمال ، أو أن يمتلك المجلس الانتقالي كامل الشجاعة الأدبية والتي أنا على ثقة تامة بأنه يمتلكها بأن يقدم استقالته من تلك المهمة التي كلفه بها الشعب الجنوبي في مليونيتين لن تتكرر بكل تأكيد.

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