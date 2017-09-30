MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 30 سبتمبر 2017 06:20 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير سياسي كويتي يدعو قيادة المجلس الانتقالي إلى مكاشفة الشعب أو الاستقالة
أخبار وتقارير

سياسي كويتي يدعو قيادة المجلس الانتقالي إلى مكاشفة الشعب أو الاستقالة

السبت 30 سبتمبر 2017 05:52 مساءً
الكويت((عدن الغد)) خاص:

دعا السياسي الكويتي البارز "انور الرشيد" قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مكاشفة شعب الجنوب بالحقيقة أو تقديم الاستقالة .

وقال الرشيد ان الكثير من الزملاء في الجنوب باتوا يسألونه عن سبب انكفائه عن أحداث الجنوب وهم بالفعل مُحقين بتساؤلهم ، ودعوني أكون صريحاً معكم كما عودتكم منذ اليوم الأول الذي أبديت به أهتمامي في أوضاع الجنوب .

وأضاف قائلا :" أنا شخصياً تفائلت كثيراً وكان عدد من الزملاء في الجنوب ينصحونني بعد الإفراط بالتفاؤل ولكني كُنت مُصر على تفاؤلي حتى أُصبت بحالة من اليأس رغم أني دعيت بأكثر من مقال وقلت بأن التحرير والاستقلال يُنتزع ولا يُمنح ، ورغم كل تفاؤلي إلا أن شعور ينتابني بين أن وأخر يجرني لمستنقع التشاؤم ، خصوصاً عندما كُنت أقول لاتنتظروا تحرير واستقلال من دول الأقاليم ولازلت عند موقفي هذا.

اليوم الجنوب تضيع منه فرصة عودة دولته ومؤشرات ذلك يمكنني تلمسها على الأرض الجنوبية

فرسائل اليأس التي تصلني من كافة محافظات الجنوب كفيلة بأن تؤكد لي بأن جهود المليونيتين ضاعت سدى ولايُفسر لي أحد أسباب ضياعها أي أنها ضاعت بين حطام اليأس .

واهم أسباب ضياع الجنوب هو الارتباط غير المتكافئ مع دول الأقاليم ، وأنا على ثقة بأن رئيس المجلس الانتقالي وأعضائه لن يُعجبهم رأيي هذا ، ولكنها الحقيقة ياسادة ياكرام فشعب الجنوب وضع بكم كامل ثقته لتنتزعوا حقه ، ولكنكم لم تفوا بوعودكم حتى الساعة رغم أن فرص كثيرة توفرت لكم لتنتزعوا حقكم ولكنكم أضعتموها .

لذلك ونيابة عن ضمير الشعب الجنوبي ودماء شهدائه والأمهات الثكلى والأرامل والأيتام أُطالب المجلس الانتقالي بقيادة اللواء الزبيدي أن يكاشف شعب الجنوب بكل أمانة وصراحة ويُعلن للشعب كصاحب حق عن أسباب تأخير الإعلان عن التحرير والاستقلال وفك الارتباط مع الشمال ، أو أن يمتلك المجلس الانتقالي كامل الشجاعة الأدبية والتي أنا على ثقة تامة بأنه يمتلكها بأن يقدم استقالته من تلك المهمة التي كلفه بها الشعب الجنوبي في مليونيتين لن تتكرر بكل تأكيد.


المزيد في أخبار وتقارير
تحويل 17 مليون دولار مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج
 أكد السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء غمدان الشريف أنه تم تحويل 17 مليون دولار مستحقات الطلاب المبتعثين والرسوم الدراسية للربع الثاني من 2017م في جميع دول الابتعاث
تحويل 17 مليون دولار مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج
  أكد السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء غمدان الشريف أنه تم تحويل 17 مليون دولار مستحقات الطلاب المبتعثين والرسوم الدراسية للربع الثاني من 2017م في جميع دول الابتعاث
بن دغر يحذر شركات النفط من التعامل مع الميليشيا الانقلابية
حذر رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كافة الشركات المنتجة للنفط في المناطق المحررة من التعامل مع الانقلابيين في صنعاء، وان من يخالف ذلك سيتحمل المسؤولية




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
قوات خفر السواحل بعدن تقول انها رفعت جاهزيتها عقب تلقيها تهديدات
بحاح يقول ان إقالة المحافظين كانت سببا لتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي 
مسئول بوزارة الدفاع : اليمن شمالا او جنوبا ليس وطن واحد ولا امة واحدة ولا ثورة واحدة
بحاح: الدعوات لدمج قوات غير مرغوبة قد تسرع لإعلان المجلس العسكري الجنوبي
السقلدي: بن دغر هو رجل المرحلة القادم وبحاح استشعر خذلانا اماراتيا
مقالات الرأي
كثير من الزملاء في الجنوب يسألني عن سبب انكفائي عن أحداث الجنوب وهم بالفعل مُحقين بتساؤلهم ، ودعوني أكون
العرب تقول : اول الحرب حنجلة المؤكد أن قطر استطاعت ترويض عمليات الحرب في الشمال بتوافق الإيراني
الرئيس السابق علي عبدالله صالح قال في خطابه الاخير بمناسبة ذكرى ثورة سبتمبر أنه لا يعترف بقرار مجلس الأمن
  لدي سؤال، سأكتب إجابته أيضاً، وأتحدى أنصار المجلس الانتقالي إنكار حقيقة الجواب. السؤال؟أقال الرئيس
تعبير "الدور التخريبي للإمارات العربية المتحدة" ورد على لسان احد انصار الشرعية في لقاء تلفيزيوني مع إحدى
ليس أمامنا سوى أن نقول ما قاله الفنان الراحل عبد الحليم حافظ (نبتدي منين الحكاية ). فهي حكاية مأساويه بكل ما
أولا وقبل كل شيء يجب أن يفهم ل فرد بان حقوق الشعوب تنتزع انتزاعا ولا تهب ، تنتزع بالكفاح المسلح أو السلمي
مازال المجلس الانتقالي الجنوبي  هو المفوض من قبل شعب الجنوب حاملا  سياسيا لقضيتهم  الجنوبية في أدق
الأخ احمد عبيد بن دغر ..المحترم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد : موضوع دمج الوحدات الأمنية والعسكرية
لازالت آثار الحرب السلبية تمثل عاملاً قوياً في تردي الاوضاع في مختلف الميادين في عدن والمحافظات الجنوبية
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
تهانينا التفوق والاميتاز عبدالله فرحان
مبارك عقد القران يا مروان
وفيات
تشييع جثمان الشهيد الملازم ثاني في لواء الاستقبال محور أب عبدالرحمن عبيدان بمريس شمال لضالع
بيان نعي البقاء لله
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017