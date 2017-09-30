هدى العطاس مخاطبة الزبيدي: عد إلى عدن واترك خلفك العقال والغترة

دعت السياسية الجنوبية هدى العطاس رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي إلى خلع العقال الخليجي الذي ظهر به أكثر من مرة خلال مناسبات عدة .

وقالت العطاس في منشور لها على صفحتها بالفيس بوك :" إلى القائد السيد عيدروس الزبيدي

نناشدك بثقة الحشود التي دعمتك ودماء الشهداء والجرحى التي سبق وقالت كلمتها الفصل:

عد إلى عدن واترك خلفك العقال والغترة (زي يحترم في أهله)

عد البس "شميز ومعوز" وتقلد على كتفك البندقية التي عهدناك بها أول طلة وحضور. وذد عن حرية ارضك التي براد إعادتها إلى الاغلال مجددا.

أو: عد وألبس "بدلة وكرافت" واجلس خلف مكتب وادر عمليتك السياسية وأكد إنك رقم صعب.

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