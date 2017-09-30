هدى العطاس مخاطبة الزبيدي: عد إلى عدن واترك خلفك العقال والغترة
السبت 30 سبتمبر 2017 05:23 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
دعت السياسية الجنوبية هدى العطاس رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي إلى خلع العقال الخليجي الذي ظهر به أكثر من مرة خلال مناسبات عدة .
وقالت العطاس في منشور لها على صفحتها بالفيس بوك :" إلى القائد السيد عيدروس الزبيدي
نناشدك بثقة الحشود التي دعمتك ودماء الشهداء والجرحى التي سبق وقالت كلمتها الفصل:
عد إلى عدن واترك خلفك العقال والغترة (زي يحترم في أهله)
عد البس "شميز ومعوز" وتقلد على كتفك البندقية التي عهدناك بها أول طلة وحضور. وذد عن حرية ارضك التي براد إعادتها إلى الاغلال مجددا.
أو: عد وألبس "بدلة وكرافت" واجلس خلف مكتب وادر عمليتك السياسية وأكد إنك رقم صعب.
تعليقات القراء
279999
[1] بطلوا حسد
السبت 30 سبتمبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من البعاطيط
الرجل اخذ جنسيه هو واهله وينتقل بالطائرات وياكل كبسه وقوزي كامل وتجي انتي لتصحيه من هذا الحلم الواقعي الساحر وتقولي له البس قذارة ووساخه وارجع حافي بشوارع مليئه بالبلاليع الطافحه ..الرجل نظف فلا توسخوه سمن فلا تنحفوه كبر فلا تصغروه لبس فلا تعرينوه حتى لسانه اصبح اماراتي ونسى نطق العين قاف وحرف الدال المميزه لقومه اما الان اصبح يقول اترياك بدل استناك والشين اصبح جيما مثل اجوف بدلا من اشوف ..ويشجع الناقه فانوس بسباق الهجنّ فبطلوا لت وعجنّ وخلوكم مع يمنّ والحسد والمنّ فهو لايغني ولايسمنّ ..
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