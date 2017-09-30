عضو بنقابة المعلمين الجنوبيين ينفي الدعوات الى إضراب
عدن (عدن الغد)خاص:
نفى عضو في نقابة المعلمين الجنوبيين الدعوات الى إضراب للمعلمين في المدارس في المناطق المحررة .
وقال نضال محمد عبدالله فارع عضو نقابة المعلمين الجنوبيين ومن المؤسسين الأوائل للنقابة ان الدعوات التي أطلقها البعض غير صحيحة وليس هذا الوقت وقتها حسب قوله .
وأضاف فارع : انا بصفتي احد الذين شملتهم الدعوة أعلن عدم الإضراب, مشيرا كلنا مع حقوق المعلمين والتربويين وإعطائهم علاواتهم وحقوقهم المتأخرة مثل بقية المرافق الحكومية ولكن هذا لايحدث الا عندما تكون الاوضاع مستقرة في البلد .
وتابع نضال : في الوقت الحالي نحن بالكاد نلاقي مرتباتنا الشهرية وبانتظام ونحن نعرف ان المرافق الاخرى في الحكومة لا تستلم مرتباتها مثلنا .
واردف النقابي الجنوبي مخاطبا الذين دعوا للإضراب : الطلاب والطالبات لهم منذ شهر رمضان في إجازة وحين بدأ العام الدراسي قمتم بإنزال هذا البيان .
واختتم نضال قائلا : نرجو منكم تقدير الوضع الحالي للبلد وعندما تستقر الأوضاع في البلد أنا اول من سينزل الى الشارع للمطالبة بالحقوق.
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