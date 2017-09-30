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بن دغر يحذر شركات النفط من التعامل مع الميليشيا الانقلابية

السبت 30 سبتمبر 2017 05:19 مساءً
عدن (عدن الغد) سبأ نت:

حذر رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كافة الشركات المنتجة للنفط في المناطق المحررة من التعامل مع الانقلابيين في صنعاء، وان من يخالف ذلك سيتحمل المسؤولية القانونية والمالية. 

جاء ذلك، خلال لقائه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، بوزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، وبعض القيادات العسكرية بمحافظة شبوة.

واطلع رئيس الوزراء على طبيعة الأوضاع الأمنية والخدمية التي تعيشها المحافظة، والتحضيرات التي تجري لإعادة تشغيل بعض الحقول النفطية والغازية في المحافظة، مؤكداً على الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها محافظة شبوة في رفد الاقتصاد الوطني لما تتمتع به من موارد وثروات حيوية.

ووجه بضرورة تفعيل ضخ النفط الخام عبر الأنبوب الواصل بين بلوك أربعة عياذ النشيمة، وذلك لما يمثله من أهمية من حيث الموقع والدور في رفد الاقتصاد العام للدولة.

وأشاد رئيس الوزراء بالتضحيات التي يقدمها أبناء شبوة في مواجهة المليشيات الانقلابية، قائلا: " مازال أبطالنا يقدمون دروساً في الصمود والتضحية من أجل الدفاع عن حياض الوطن، وستظل شبوة وأبنائها رمزاً للإباء والعزة والشموخ".

واكد ضرورة استكمال تحرير مديريتي بيحان وعسيلان وما تبقى من المناطق التي تحت سيطرة الانقلابين وترسيخ مبادى القيم والعدالة وتأسيس الدولة الاتحادية الذي يتطلع اليها شعبنا اليمني 

حضر اللقاء، نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صالح الزنداني، ومدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد جغمان الجنيدي، ومدير أمن شبوة العميد الركن عوض الدحبول، وقائد محور عتق العميد الركن عزيز العتيقي، ووكيل محافظة شبوة علي الأحمدي.

 

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بن دغر يحذر شركات النفط من التعامل مع الميليشيا الانقلابية
حذر رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كافة الشركات المنتجة للنفط في المناطق المحررة من التعامل مع الانقلابيين في صنعاء، وان من يخالف ذلك سيتحمل المسؤولية




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