وكيل وزارة الصحة تلتقي مدراء عموم مكاتب الصحة في محافظات عدن لحج أبين الضالع تعز وتناقش معهم أوضاع جرحى الحرب
(عدن الغد) خاص :
التقت صباح اليوم الدكتورة إشراق السباعي وكيل وزارة الصحة والسكان. مع مدراء عموم مكاتب الصحة والسكان في محافظات لحج ابين الضالع تعز.
وفي اللقاء تم مناقشة ملف جرحى الحرب الذين بحاجة للعلاج في الداخل والخارج وأكدت وكيلة الوزارة بان يجب ان يتم عملية المتابعة عبر مكاتب الوزارة في المحافظات وعبر التنسيق مع الوزارة لأجل استكمال الإلية في متابعة العلاج ل المرضية المستحقة للعلاج في الخارج وكذا معالجة أمور الجرحى الذي يمكن علاجهم في الداخل من خلال التخاطب معنا
وأضافت الدكتورة إشراق السباعي وكيلة وزارة الصحة بان هناك جهود ومعالجات من قبل الوزارة لدعم المستشفيات لكي يتم معالجة الحالات التي تستدعي العلاج في الداخل في المستشفيات الحكومية .
وقد تم الاتفاق بان يتم العمل عبر مكاتب الصحة في المحافظات وفقا للحالات المرضية واخذ البيانات الحقيقية مثل تاريخ الاصابة والاسم الكامل للجريح وعنوانة.
هذا وقد حضر اللقاء كلا من د عبد الرزاق الشاطري مدير عام مكتب الصحة بلحج والدكتور محمد الكوكبي مدير الصحة بمحافظة الضالع والدكتور احمد مدير مكتب الصحة أبين ود عبد الحبيب السامعي مدير مكتب الصحة محافظة تعز.
*من / فهد محسن
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