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صحافي جنوبي: ساسة الجنوب يبحثون عن مصالحهم ويضعون ذاكراتهم خارج نطاق الزمن

سامي الكاف
السبت 30 سبتمبر 2017 04:59 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال صحافي الجنوبي أن احدى أهم المشاكل التي تواجه الساسة في جنوب اليمن، أو في ما كانت تُعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، تكمن في أنهم دائماً ما يضعون ذاكراتهم خارج نطاق الزمن.

وأضاف الصحافي سامي الكاف انه طالما ذلك سوف يحقق لهم مصالحهم حتى لو أتى ذلك على حساب مصالح الناس ؛ بل و على حساب مواقفهم ذاتها التي سبق و أتخذوها من قبل.

وأردف الكاف قائلا: (حين يتصدى لهم المختلف معهم ممن لديه ذاكرة توثق ما سبق و أن أقروه من قبل ، في محطات مختلفة من العمل السياسي و الوطني لهذه الأمة التي عانت و تعاني بفعل ما يفعلونه و ما درجوا على فعله ، يجن جنونهم و تظهر حقيقتهم الباحثة عن مصالحهم ، لا عن مصالح وطن و أمة).

واشار الى أنهم ينبرون (أي الساسة) بشكل هستيري ، بكل ما أتيحت لهم مفردات القبح و الشتم و التسفيه، الى مهاجمة المنتقد لهم و تخوينه و اقصائه ، بل و صاروا يستخدمون الدين لاباحة دمه ، مع ان هذا المختلف لم يقم إلا بما يمليه عليه ضميره و أعلى راية الحق كما هو في سياق مصلحة وطن و أمة.


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تعليقات القراء
279990
[1] يالكاف !
السبت 30 سبتمبر 2017
اليافعي | عدن
تصريحك هذا تبله وتشرب مويته ، ولا له أية قيمه ، لأن فيه تعميم ولا معنى له ، أنت هنا تتحدث عن آلآف من الساسه فمن هم ؟



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