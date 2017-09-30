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السقلدي: بن دغر هو رجل المرحلة القادم وبحاح استشعر خذلانا اماراتيا

السبت 30 سبتمبر 2017 04:15 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال الصحفي الجنوبي البارز "صلاح السلقدي" ان كل المؤشرات السياسية تؤكد ان احمد عبيد بن دغر هو رجل المرحلة في اليمن باتفاق سياسي سعودي اماراتي مؤكدا ان بحاح على مايبدو تعرض لحالة خذلان اماراتية .

وقال السلقدي في تعليق له على التطورات السياسية الحاصلة مؤخرا انه يبدو أن ثمة اتفاقا بين السعودية الإمارات على تمكين بن دغر زمام الأمور على الأرض- ولو جنوباً- لتنحية هادي وإبقاءه شكليا لشرعية رمزيته القانونية, بعد أن أصبح عبئاً عليهما, وفضّلتا أي السعودية والإمارات الاحتفاظ به بأحد فنادقها ورعايته.إن لم يستجد بالأمر طارىء.

 

واضاف قائلا :" الاستفادة الامارتية من هكذا اتفاق"تفاهمات" مفترضة هو انصياع بن دغر للمطالب الإماراتية مع خطاب إعلامي مرن منه ومن حكومته يمتدح فيه الدور الاماراتي ووجودها ليكبح بها بالتالي الأصوات الساخطة عليها والتي ترى فيها دولة احتلال قمعية,وبالذات داخل حزب الاصلاح -إخوان اليمن- ويرطّب لها هذا الخطاب الجو السياسي الجاف الذي تعيشه ,مقابل أن تعمل هي معه على تحسين الوضع الخدمي لتزيين صورته أمام العامة,وقد عملت شيئا من هذا القبيل ولو بالحد اليسير, بالإضافة الى السماح له -من قبل الإماراتيين أيضاً - بُحـــرّية الحركة وتأمين سلامته ليبدو بذلك الرجل الحاكم الفعلي, وقد شاهدناه فجأة يتحرك من المهرة حتى لحج, وربما قريبا في زنجبار, وهذه الأخيرة لم يصلها حتى الآن مسئولاً بحجم بن دغر بحكم ما لها من حساسية أمنية, بل يتفادى المكوث فيها كبار قادة المقاومة أنفسهم,بعد منعه "بن دغر" إماراتياً من ذلك التحرك الواسع منذ توليه الوزارة بحُجّة الوضع الأمني.

ويبد أن المهندس بحاح استشعر الخذلان الامارتي له وشرع فجأة بتصريحات ضاجّة يقتفي بها أثر خطوات وتصريحات بن دغر,وهو أي بحاح الذي يقدم نفسه على أنه رجل الامارات المفضل وورقتها المستقبلية الرابحة فوق أية طاولة تسوية سياسية مرتقبة,ربما بالتوازي مع ما يعنيه لها أحمد علي عبدالله صالح,وهي ترنو لمستقبلها السياسي بالشمال.

وهنا يفرض السؤال نفسه: أين يقف الجنوب والمجلس الانتقالي الجنوبي تحديداً من هكذا تفاهمات تبدو لنا, وإن لم يكن شكلها بالصورة التي ذكرناها تماماً إلا أن شيئاً منها موجوداً فالشواهد تقول ذلك ,ولا جدال فيها؟.


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تعليقات القراء
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[1] توزيع الادوار
السبت 30 سبتمبر 2017
مهند | الغناء
نحن يهمنا من يقف ويقول انا جنوبي اما رعاع لا قيمة لهم كل يوم مع من مصلحته يروح معها بن دغر اذا ما تعرفونه لسه العزبه الذي كان فيها موجوده كان ولا زال نكه

279978
[2] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
السبت 30 سبتمبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
الجدل أو الجدال موجود حول بن دغر وكيفية خروجه من صنعاء وإلتحاقه بشرعية هادي وتعيينه رئيس وزراء لحكومة لولا المقاومة الجنوبية بعد فضل اللَّه وعونه لما وجد له مكان في عدن يبات فيه ، وما صرَّح به من عملية دمج المقاومة الجنوبية مع وحدات من الجيش الذي إستعرضوا به في مأرب وتعز جيش تحرير التبات وتعز المحاصرة يعتبر خيانة لتضحيات الجنوبيين التي حررت الجنوب ممن غدر بهم وإحالة أرضهم وتاريخ بن دغر معروف والرجل مرتكب جرائم سحل في حضرموت يجب أن يحاكم عليها لا أن يكون رجل مرحله للتآمر.

279978
[3] الشرعية فاشلة في الجنوب وفي الشمال.. وكل مَن يتبناها سيفشل في الشمال على يد الإنقلابيين وفي الجنوب على يد الإستقلاليين
السبت 30 سبتمبر 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
نعم، الشرعية فاشلة في الجنوب وفي الشمال.. وكل مَن يتبناها سيفشل في الشمال على يد الإنقلابيين وفي الجنوب على يد الإستقلاليين (الإنفصاليين !!).. وكلٌ من بن دغر وبحاح غير مقبولين، وكلاهما منبوذين ومكروهين، وبن دغر قد يلقى قبولاً في الشمال لأنه فقط وحدوي، منتفع من الوحدة، وبحاح قد يلقى قبولاً في الجنوب لأنه أحياناً يتكلم عن حقوق الجنوبيين المهضومة.. والشعب اليمني الشمالي سيتقبل أي وضع يحافظ على الوحدة اليمنية، أي إحتلال الجنوب بإسم الوحدة المباركة، فالشماليون يعلمون تماماً أنهم، بدون الوحدة مع الجنوبيين، لا يستطيعون إقامة دولة سليمة على المدى المنظور، حيث أنهم لم يستطيعوا ذلك منذ أن إنقلب المشير السلال على الإمام الزيدي (أحمد بن يحيى حميد الدين المتوكل) عام 1962م.. والشعب الجنوبي لن يقبل برضاه الوحدة اليمنية المتعفنة، لأنها تعني له إحتلال بلاده وقتل أبنائه وسلب ونهب ثرواته، وهو قد جرّب ذلك 27 عاماً، ولا وحدة ناجحة بين شعبين أحدهما يرفضها.. ولا حل صالح ودائم، إلا بالعودة إلى الوضع الطبيعي، وإعطاء كل ذي حق حقه، بعودة دولة الشمال (الـ ج ع ي وعاصمتها صنعاء) للشماليين، وعودة دولة الجنوب (ج ي د ش- وعاصمتها عدن) للجنوبيين.. وإلا ستبقى الفوضى وعدم الإستقرار في اليمن وفي المنطقة كلها.. ولا مستقبل للشعب الجنوبي الحضرمي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.

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[4] زين عيني زين. ماكو مانع
السبت 30 سبتمبر 2017
سلطان زمانه | دحباشستان
فليكن بن دغر رجل المرحلة. سنقبله على علاته إن كان سيوقف الحرب وينهي الانفلات ثم يلزم الخلايجة بإصلاح البنية التحتية والفوقية المدمرتين ويحظر العفافيش والأسياد.



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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