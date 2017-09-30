عبدالصمد : الحرب الأخيرة بين بحاح وبن دغر هدفها من سيخلف هادي؟
السبت 30 سبتمبر 2017 02:54 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال السياسي الجنوبي البارز "عبدالله عبدالصمد" ان الحرب الكلامية الأخيرة بين طرفين سياسيين يمثلهما بن دغر وبحاح هدفها تقديم كل طرف نفسه بديلا للرئيس هادي.
وقال "عبدالصمد" في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان المتابع يدرك جيدا ان الجنوب وقضيته غائب كل الغياب عن اجندة الرجلين .
واكد عبد الصمد ان كل الأطراف تتصارع فيما بينها لخلافة هادي في سدة الحكم وتقديم نفسها على أنها البديل الأفضل .
ودعا "عبدالصمد" الجنوبيين لان يكون لهم مشروعهم السياسي المستقل والخاص بهم بعيدا عن الشرعية اليمنية .
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