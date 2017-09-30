قال السياسي الجنوبي البارز "عبدالله عبدالصمد" ان الحرب الكلامية الأخيرة بين طرفين سياسيين يمثلهما بن دغر وبحاح هدفها تقديم كل طرف نفسه بديلا للرئيس هادي.

وقال "عبدالصمد" في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان المتابع يدرك جيدا ان الجنوب وقضيته غائب كل الغياب عن اجندة الرجلين .

واكد عبد الصمد ان كل الأطراف تتصارع فيما بينها لخلافة هادي في سدة الحكم وتقديم نفسها على أنها البديل الأفضل .

ودعا "عبدالصمد" الجنوبيين لان يكون لهم مشروعهم السياسي المستقل والخاص بهم بعيدا عن الشرعية اليمنية .

المزيد في أخبار وتقارير السقلدي: بن دغر هو رجل المرحلة القادم وبحاح استشعر خذلانا اماراتيا قال الصحفي الجنوبي البارز "صلاح السلقدي" ان كل المؤشرات السياسية تؤكد ان احمد عبيد بن دغر هو رجل المرحلة في اليمن باتفاق سياسي سعودي اماراتي مؤكدا ان بحاح على مايبدو عبدالصمد : الحرب الأخيرة بين بحاح وبن دغر هدفها من سيخلف هادي؟ قال السياسي الجنوبي البارز "عبدالله عبدالصمد" ان الحرب الكلامية الأخيرة بين طرفين سياسيين يمثلهما بن دغر وبحاح هدفها تقديم كل طرف نفسه بديلا للرئيس هادي. وقال بحاح: الدعوات لدمج قوات غير مرغوبة قد تسرع لإعلان المجلس العسكري الجنوبي قال نائب الرئيس السابق خالد بحاح أن الدعوات الرسمية الصادرة من شخصيات في الحكومة الشرعية بدمج قوات غير مرعوبة قد تسرع لإعلان المجلس العسكري الجنوبي. وكتب بحاح على