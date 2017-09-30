بحاح: الدعوات لدمج قوات غير مرغوبة قد تسرع لإعلان المجلس العسكري الجنوبي
خالد بحاح
السبت 30 سبتمبر 2017 02:35 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
قال نائب الرئيس السابق خالد بحاح أن الدعوات الرسمية الصادرة من شخصيات في الحكومة الشرعية بدمج قوات غير مرعوبة قد تسرع لإعلان المجلس العسكري الجنوبي.
وكتب بحاح على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التصريحات الرسمية النزقه بدعوة دمج قوات غير مرغوبة، ربما تسرع بالإعلان عن "المجلس العسكري الجنوبي"، مضيفا أن ذلك سيؤدي الى هروب ما تبقى من شرعية مهترئة.
وكان رئيس الحكومة الشرعية أحمد عبيد بن دغر قد كشف عن توجه حكومته الى دمج القوات في المحافظات المحررة.
وقوبلت تصريح رئيس الحكومة بحالة من الرفض الشعبي في الجنوب.
تعليقات القراء
279967
[1] وايش المانع
السبت 30 سبتمبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من البعاطيط
وايش مؤخر اقدامكم على اعلان المجلس العسكري .اليس مطلب الانفصاليين ان يكون لكم جيش تطردوا به الشرعيه المهترئه فايش المانع .هل الامارات لم تأتي موافقتها بعد ..هي باعتكم اكثر من مره فقعوا رجال واعلنوا بدل بقبقة نسوان اعلنوها وسنرى من سيهرب اعلنوها وسنرى قوتكم من ضعفكم وشدتكم من رخوتكم رجالتكم من مش رجالتكم .اعلنوها لنرى اعتمادكم على انفسكم ..اعلنوها لنحترمكم ..
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