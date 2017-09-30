المصفري: البعض فتحوا دكاكين لهم عبر مشروع استقلال الجنوب

قال القيادي الجنوبي البارز على نعمان المصفري ان بعض القيادات الجنوبية باتت تتاجر بشعارات استقلال الجنوب خدمة لمصالحها الخاصة .

وكان " المصفري" يعلق على الوضع السياسي العام في الجنوب اليوم وتضارب المشاريع السياسية المختلفة .

وقال المصفري على صفحته بالفيس بوك :" مشكلة البعض فتحوا دكاكين عبر مشروع استقلال الجنوب؟

وتابع قائلا :"مايحدث اليوم من تصريحات كلام غير مفهوم من كل أطراف مايسمون أنفسهم نخب ولم ندرك منهم شيء غير أنه دبب في وحل واقع غير متحرك بل ووحل لهذا وجب المصارحة من لديه مشروع ان يضعه فوق الطاولة فقط وحينها شعبنا من يختار ويحدد دون مغالطة أو أستخفاف لأستحقاقات الشعب الجنوبي العربي الوطنية.

وتابع قائلا :" أكرر أسف أن تؤول أوضاع الجنوب إلى هذا النحو والبعض لازال يفكر من باب اليمن بثقافة القطيع وشطحات الحمار الوحشي، نعم نحتاج إلى حامل سياسي قوي ومؤتمن يحمل إرادة الناس إلى النجاح لا إلى المساومة على حساب قضية جماهير شعب الجنوب العربي، نعم لازم من التنازل لبعضنا ولَكن في أطار الثوابت الجنوبية الاستقلال واستعادة الهوية ودولة الجنوب العربي دونه ذلك كله طلفسة وضحك على ذقون العامة، لقد نضجنا ونستوعب واقعنا بما يخرجنا من واقع اليوم، واثقون وقريبا تسمعون المفاجأة.

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