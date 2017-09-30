قيادي حوثي يقتحم مكتب وزير الصحة ويصادر ختم الوزارة بصنعاء

اقتحم القيادي الحوثي عبدالسلام المداني برفقة مسلحين من الجماعة مكتب وزير الصحة في حكومة الانقلابيين الدكتور محمد سالم بن حفيظ.

وقالت مصادر في الوزارة أن المداني اقتحم مكتب الوزير وقام بمصادرة الختم الرسمي للوزارة.

وكانت مشادات وعراك بين المداني والوزير بن حفيظ قدد نشبت خلال افتتاح مؤتمر طبي بمبنى الوزارة صباح اليوم السبت.

وأغلق موظفو وزارة الصحة مكاتب الوزارة احتجاجا على اقتحام القيادي الحوثي المداني للمؤتمر الطبي والوزارة والتهجم على الوزير بن حفيظ.

ويصر القيادي الحوثي عبدالسلام المداني انه نائب لوزير الصحة بعد إقالته من منصب وكيل الوزارة بقرار مما يسمى المجلس السياسي , كما أن نشوان العطاب كان قد عين بديلا له من منصب الوكيل أيضا ويصر على استمراره في منصبه.

وتعيش المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرة الحوثيين حالة الفوضى وتتعدد القرارات من قوى الحوثي في التعيين بمناصب رسمية.

المزيد في أخبار وتقارير عبدالصمد : الحرب الأخيرة بين بحاح وبن دغر هدفها من سيخلف هادي؟ قال السياسي الجنوبي البارز "عبدالله عبدالصمد" ان الحرب الكلامية الأخيرة بين طرفين سياسيين يمثلهما بن دغر وبحاح هدفها تقديم كل طرف نفسه بديلا للرئيس هادي. وقال بحاح: الدعوات لدمج قوات غير مرغوبة قد تسرع لإعلان المجلس العسكري الجنوبي قال نائب الرئيس السابق خالد بحاح أن الدعوات الرسمية الصادرة من شخصيات في الحكومة الشرعية بدمج قوات غير مرعوبة قد تسرع لإعلان المجلس العسكري الجنوبي. وكتب بحاح على المصفري: البعض فتحوا دكاكين لهم عبر مشروع استقلال الجنوب قال القيادي الجنوبي البارز على نعمان المصفري ان بعض القيادات الجنوبية باتت تتاجر بشعارات استقلال الجنوب خدمة لمصالحها الخاصة . وكان " المصفري" يعلق على الوضع