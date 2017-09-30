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قيادي حوثي يقتحم مكتب وزير الصحة ويصادر ختم الوزارة بصنعاء

عناصر من جماعة الحوثي خلال تظاهرة مسلحة بصنعاء - أرشيف
السبت 30 سبتمبر 2017 01:43 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:

اقتحم القيادي الحوثي عبدالسلام المداني  برفقة مسلحين من الجماعة مكتب وزير الصحة في حكومة الانقلابيين الدكتور محمد سالم بن حفيظ.

وقالت مصادر في الوزارة أن المداني اقتحم مكتب الوزير وقام بمصادرة الختم الرسمي للوزارة.

وكانت مشادات وعراك بين المداني والوزير بن حفيظ قدد نشبت خلال افتتاح مؤتمر طبي بمبنى الوزارة صباح اليوم السبت.

وأغلق موظفو وزارة الصحة مكاتب الوزارة احتجاجا على اقتحام القيادي الحوثي المداني للمؤتمر الطبي والوزارة والتهجم على الوزير بن حفيظ.

ويصر القيادي الحوثي عبدالسلام المداني انه نائب لوزير الصحة بعد إقالته من منصب وكيل الوزارة بقرار مما يسمى المجلس السياسي , كما أن نشوان العطاب كان قد عين بديلا له من منصب الوكيل أيضا ويصر على استمراره في منصبه.

وتعيش المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرة الحوثيين حالة الفوضى وتتعدد القرارات من قوى الحوثي في التعيين بمناصب رسمية.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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