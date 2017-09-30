الحوثيون يدفعون بتعزيزات جديدة صوب الوازعية المحاذية لجبهات الصبيحة

دفعت مليشيات الحوثي وصالح بتعزيزات كبيرة من الاسلحة والافراد إلى مديرية الوازعية المحاذية لمناطق الصبيحة.

وأعلن الجيش والمقاومة الجنوبية من ابناء الصبيحة المرابطون في تلك الجبهات الحدودية عن حالة التاهب والاستنفار في الجبهات الحدودية بمديرية المضاربة محافظة لحج

وقال العقيد احمد محمد الدودحي قائد جبهة المنصوره ان ابطالنا المرابطون في مواقع الشرف والكرامة لهم بالمرصاد واصابعهم قابضة على الزناد وفي اهب الاستعداد للتصدي لاي محاولة من المليشيات الحوثية بالتقدم صوب مناطقنا.

واردف العقيد الدودحي قائلا: ان مليشيات الحوثي وصالح تعيش في حالة هستيريا وتفقد كل يوم العشرات من مؤيديها وتعيش في النفس الاخير.

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