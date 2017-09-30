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بحضور قيادة التحالف وهيئة الأركان العامة والمنطقة العسكرية الرابعة.. قوات الدعم والإسناد تحتفي بتخرج كتيبة الصاعقة

صورة من تخرج الدفعة
السبت 30 سبتمبر 2017 11:57 صباحاً
عدن (عدن الغد) خاص :

شهد معسكر الجلاء بمدينة البريقة - عدن، حفل تخرج الكتيبة الثالثة "صاعقة" من قوات اللواء الأول دعم وإسناد.

 

وبحضور نائب رئيس هية الأركان العامة اللواء الركن صالح الزنداني وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن وقيادة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي وعدد من قيادة قوات التحالف العربي.. نظم الخريجون في الدفعة كافة العروض العسكرية التي تلقوها خلال فترة التدريب.

 

واستعرضت الكتيبة المتخرجة عدد من المهارات والفنون القتالية التي نالت استحسان الحاضرين.

 

ورحب قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير أبو اليمامة بكافة الحاضرين قادة وضباط وصف ضباط كما رفع برقية شكر إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي الذي يبذل كل ما بوسعه لإعادة بناء الجيش، كما شكر قوات التحالف العربي التي دعمت وأشرفت على تأسيس اللواء وكانت العون في كل الانتصارات التي تحققت في الأيام الماضية.

 

وأشاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صالح الزنداني باللواء الأول دعم وإسناد الذي وصفه ب "حديث النشأة كثير الإنجازات" كما حيا قيادته وأفراده على كل الانتصارات التي حققوها ولا زالو  ضد عناصر التطرف والإرهاب في مختلف المحافظات المحررة.

 

وعبر قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن عن سعادته بالعرض القتالي الرائع الذي نفذه خريجوا "كتيبة الصاعقة"  وقال إن هذا يأتي بفضل الدعم الذي يقدمه المشير الركن عبدربه منصور هادي وقيادة قوات التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وأضاف.. إن الانتصارات التي يحققها اللواء الأول دعم وإسناد بقيادة العميد منير اليافعي أبو اليمامة ضد عناصر الإرهاب في مختلف المحافظات الجنوبية هي محل فخر واعتزاز لكل وطني شريف.

 

ودعا كافة القيادات العسكرية إلى الاقتداء بهذا القائد البطل منير اليافعي الذي أثبت صدقه وإخلاصه من خلال الانتصارات التي حققها في الميدان يوما بعد آخر.

 

واختتم الحفل بتوزيع الشهائد التقديرية على الضباط المدربين والأوائل الخريجين.

 

وهتف الخريجون بالشكر لقيادة اللواء العميد أبو اليمامة قائد اللواء والعميد محمد المليشي أركان حرب اللواء والملازم عبود الردفاني قائد الكتيبة المتخرجة.

*من / فواز الحنشي

 


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تعليقات القراء
279941
[1] ابو اليمامة هذا قد عطفنا اخته والبلاد...هههههههههها قال ابو اليمامة..الان اصحاب يافع قدهم رجال وهم بياعين نياك خواتهم من شق ومن طرف فتالين مع عفاش والحوثي وفي الجنوب يمكنونا انهم رجال
السبت 30 سبتمبر 2017
ابو الحمامة | البساتين
ابو اليمامة هذا قد عطفنا اخته والبلاد...هههههههههها قال ابو اليمامة..الان اصحاب يافع قدهم رجال وهم بياعين نياك خواتهم من شق ومن طرف فتالين مع عفاش والحوثي وفي الجنوب يمكنونا انهم رجال

279941
[2] كذاب اختك يا عدن الغد انته تنشر كلام زي الزفت ومناطقي وتعلقيات فيها شتم وهتك اعراض..نياك خواتكم من موقع ابن قحبة..كلام هدرة
السبت 30 سبتمبر 2017
كذاب اختك يا عدن الغد انته تنشر كلام زي الزفت ومناطقي وتعلقيات فيها شتم وهتك اعراض..نياك خواتكم من | كذاب اختك يا عدن الغد انته تنشر كلام زي الزفت ومن
كذاب اختك يا عدن الغد انته تنشر كلام زي الزفت ومناطقي وتعلقيات فيها شتم وهتك اعراض..نياك خواتكم من موقع ابن قحبة..كلام هدرة



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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