حملة أمنية لمنع حمل السلاح بشبوة

تعبير "الدور التخريبي للإمارات العربية المتحدة" ورد على لسان احد انصار الشرعية في لقاء تلفيزيوني مع إحدى
ليس أمامنا سوى أن نقول ما قاله الفنان الراحل عبد الحليم حافظ (نبتدي منين الحكاية ).
فهي حكاية مأساويه بكل ما
أولا وقبل كل شيء يجب أن يفهم ل فرد بان حقوق الشعوب تنتزع انتزاعا ولا تهب ، تنتزع بالكفاح المسلح أو السلمي
مازال المجلس الانتقالي الجنوبي هو المفوض من قبل شعب الجنوب حاملا سياسيا لقضيتهم الجنوبية في أدق
الأخ احمد عبيد بن دغر ..المحترم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد :
موضوع دمج الوحدات الأمنية والعسكرية
لازالت آثار الحرب السلبية تمثل عاملاً قوياً في تردي الاوضاع في مختلف الميادين في عدن والمحافظات الجنوبية
السفير اليمني بالنمسا يقدم نفسه للمجلة الدبلوماسية النمساوي الرسمية، على أنه سفير للجمهورية العربية
(نوفمبر اليوم جانا عود لنا من جديد .. فيه استعدنا الكرامة واصحب الكل سيد )
(( بثورتي امنتُ ايماني بربي في
في الثامن والعشرين من سبتمبر ١٩٧٠م كانت فاجعة الأمة العربية والإسلامية والإفريقية وغيرها من الشعوب في
اليوم وبعد مرور عامين على تحرير عدن خاصة والجنوب عامة ايعقل ان المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية
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