إغلاق المدارس بعدن ابتداء من الاحد

اكد مسئول في التربية والتعليم ان المدارس في محافظة عدن ستغلق أبوابها ابتداء من الاحد القادم ولن يتم التدريس في اي مدرسة حتى تستجيب وزارة االتربية والتعليم لمطالب المدرسين بالزيادة في رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة حسب الوعود والاتفاق....

وكانت نقابة المعلمين التربويين قد أعلنت بدء الإضراب الشامل ابتداء من يوم الاحد القادم بعد رفض وزارة التربية والتعليم الاستجابة لمطالب النقابة بصرف الزيادة وأكدت النقابة في بيانها تهرب قيادة وزارة التربية والتعليم لمطالب المعلمين برغم الوعود ما دفعها للإضراب الشامل بعد ايام من رفع الشارات الحمراء ....

وحذرت النقابة كل مدراء المدارس من اي محاولة لتهديد المدرسين او الضغط عليهم وبأي طريقة كانت لشق الصف وحفاظا على الهدوء واستقرار المدارس وحتى تستجيب الوزارة لمطالب التربويين بصرف كافة مستحقاتهم والزيادة في الرواتب دون اي نقصان...

* من النعماني ابو شامل..

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