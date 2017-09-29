أقيم عصر يوم الجمعة الموافق 29 / 9 / 2017م احتفال نظمته سفارة الجمهورية اليمنية في ليبيا بالتنسيق مع الجالية اليمنية إحياءًا للذكرى الـ 55 لثورة 26 سبتمبر المجيدة وذلك في مقر منزل السفير بالعاصمة طرابلس .

وألقيت في المناسبة كلمة باسم السفارة وأخرى باسم الجالية عبرتا عن أهمية الذكرى وتجسيد أهداف الثورة لاسيما في الظروف التي تشهدها البلاد والاستهداف الواضح لقيم الثورة من قبل المليشيات الانقلابية في صنعاء.

وبموازاة ذلك أقيم احتفال نسوي ضمّ عائلات وأطفال أبناء الجالية اليمنية في ليبيا وعائلات المبعوثين في لوحة عكست مشاركة المرأة اليمنية في نضالات شعبنا في مختلف مراحل تاريخ اليمن .

المزيد في أخبار وتقارير قوات خفر السواحل بعدن تقول انها رفعت جاهزيتها عقب تلقيها تهديدات قال مسئولون في جهاز خفر السواحل بعدن انهم رفعوا حالة الاستعداد والتأهب مساء يوم الجمعة عقب تلقي الجهاز تهديدات من قبل مجهولين . ووجه مدير مصلحة خفر السواحل الى كافة السفارة اليمنية في ليبيا تحيي الذكرى الـ55 لثورة سبتمبر بمشاركة نسوية مميزة أقيم عصر يوم الجمعة الموافق 29 / 9 / 2017م احتفال نظمته سفارة الجمهورية اليمنية في ليبيا بالتنسيق مع الجالية اليمنية إحياءًا للذكرى الـ 55 لثورة 26 سبتمبر المجيدة وذلك في الجيش اليمني : 55 قتيلا من مسلحي الحوثي وصالح خلال أسبوع أفاد موقع إخباري للجيش اليمني أن 55 من مسلحي الحوثي وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، قتلوا في معارك برية وغارات جوية للتحالف العربي، شملت خمس محافظات، منذ