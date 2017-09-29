الجيش اليمني : 55 قتيلا من مسلحي الحوثي وصالح خلال أسبوع

أفاد موقع إخباري للجيش اليمني أن 55 من مسلحي الحوثي وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، قتلوا في معارك برية وغارات جوية للتحالف العربي، شملت خمس محافظات، منذ بداية الأسبوع الجاري.

ووفق رصد لموقع "سبتمبر نت"، لسان حال الجيش اليمني، سقط القتلى في محافظات صعدة (شمال)، وحجة (شمال غرب)، والبيضاء (وسط)، وتعز (جنوب غرب)، إضافة إلى محافظة الضالع (جنوب).

وذكر موقع الجيش اليمني، نقلا عن مصدر ميداني، أن بين القتلى "7 من القيادات الميدانية، بينهم إيراني الجنسية، ومرجع ديني حوثي، ونجل قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام (حزب صالح)، وضابط في (قوات) الحرس الجمهوري سابقا، الموالية لصالح".

فيما أسرت قوات من الجيش عنصرين من تحالف الحوثي وصالح، في منطقة حرض بحجة، بحسب مصادر ميدانية.

ومحافظة حجة محاذية للسعودية، التي تقود التحالف العربي، الداعم للقوات الحكومية في مواجهة مسلحي الحوثي وصالح، المتهمين بتلقي دعم عسكري من إيران.

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