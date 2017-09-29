بحضور السفير مارم .. وفد جامعة عدن يزور مقر منظمة الصحة العالمية في القاهرة

بحضور سعادة السفير اليمني في جمهورية مصر العربية الدكتور/ محمد علي مارم قام وفد جامعة عدن برئاسة الدكتور/ الخضر ناصر لصور بزيارة إلى مقر منظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط بالقاهرة والتي تأتي وفقاً للترتيبات المسبقة للزيارة والتنسيق لها، والتي استقبلهم فيها المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط الدكتور/ محمود محمد عبدالله فكري.

وفي مستهل اللقاء رحب المدير الإقليمي للمنظمة بسعادة السفير ورئيس الجامعة والوفد المرافق لهما، مؤكداً على أهمية المجالات التي ستدعمها المنظمة في جامعة عدن وضرورياتها لدعم العملية التعليمية والأكاديمي للجامعة، موجهاً المعنيين في المنظمة باعتماد تنفيذ ذلك، كما وجه بخصوص دعم برنامج كلية التمريض لمدة أربع سنوات حتى يتم تخرج أول دفعة من الكلية، مبدياً استعداده في المشاركة في تدشين العام الدراسي الجديد لكلية التمريض وبرنامج ماجستير الإدارة الصحية في جامعة عدن.

فيما أعرب السفير اليمني الدكتور/ محمد علي مارم عن شكره وتقديره الكبيرين لمنظمة الصحة العالمية للشرق الاوسط والجهود التي تبذلها في جامعة عدن على وجه الخصوص، واليمن بصورة عام لمواجهة الأضرار التي خلفتها الحرب العدوانية الانقلابية وتقديمها كل الدعم اللازم في ظل هذه الظروف.

كما استمع المدير الإقليمي الى شرح مفصل من قبل رئيس جامعة عدن الدكتور/ الخضر ناصر لصور حول الإجراءات التي تم اتخاذها لانجاز مصفوفة العمل التنفيذية التي تم التوصل اليها مع المنظمة و المتعلقة بمشروع برنامج بكالوريوس التمريض، ومساهمة المنظمة في إتمام معمل المهارات السريرية وتوفير ثلاث منح في الدراسات العليا لتدريس بكالوريوس التمريض، والخطوات الإجرائية التي اتخذتها قيادة جامعة عدن في تنفيذ ذلك البرنامج من خلال إقرار برنامج كلية التمريض وإصدار تعيين عميداً للكلية وتهيئة البنية التحتية للبدء في الدراسة في هذا العام من خلال استيعاب الطلاب الذين تقدموا لامتحان المفاضلة.

واستعرض الأخ/ رئيس الجامعة ما يتعلق ببرنامج ماجستير الإدارة الصحية، وتوفير خبيراً للبدء في تنفيذ البرنامج، وكذا دعم دورات تأهيلية للمدربين في مجالات الرعاية الحرجة كجراحة الأوعية الدموية والدماغية والاصابات والمساهمة وفي تطوير وحدة العناية المركزة وتوفير معمل محاكاة في الرعاية الصحية، مشيراً إلى الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة العامة والسكان وجامعة عدن التي نصت على تشكيل فريق عمل مشترك مكون من ممثلين لهما يجتمعان مرة كل شهر على الأقل تتولى تحديد مجالات التعاون والتكامل المتجددة بين الطرفين وسبل تطويرها ووضع خطة عمل تنفيذية لمجالات التعاون والتكامل بينهما.

إلى ذلك تحدث خبير منظمة الصحة العالمية المنتدب لدى جامعة عدن الدكتور/ أحمد علي عبداللطيف عن البرامج التي تدعمها منظمة الصحة العالمية ومدى الاستجابة الجادة من قبل قيادة جامعة عدن والعاملين فيها في إنجاح تلك البرامج، كما تطرق عميد كلية طب الاسنان الى الاحتياجات الملحة لدعم الكلية في مجال طب الأسنان.

حضر اللقاء الأستاذ/ محمد حسن سالم أمين عام جامعة عدن، والدكتور/ أبوبكر محمد بارحيم مدير مركز الاستشارات الهندسية وسكرتير مجلس الأمناء بالجامعة، والدكتور/ صالح محمد مبارك عميد كلية الهندسة، والدكتور/ محمد حسن السقاف عميد كلية طب الأسنان، والأستاذ/ عبدالرحمن عمر بن شعيب مدير مركز السنة التحضيرية، والدكتور/ جمال الحسني مسجل عام الجامعة، والأستاذ/ رمزي عمر بامعلم سكرتير السفير بالقاهرة، ومن جانب المنظمة السيد/نيفو زجاريا ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن.

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