مسجل عام جامعة عدن يحذر من خطورة السياسة والانقلابيين على التعليم

قال مسجل عام جامعة عدن الدكتور/ جمال الحسني، إن جامعة عدن استعادت أنفاسها، واستطاعت تجاوز الكثير من الصعوبات، واستحداث أنظمة لم تكن موجودة من سابق، وتم إدخال نظام التصحيح الآلي وتطبيقه بنسبة نجاح عالية، وذلك من خلال العمل كفريق واحد تحت قيادة رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور.

وأضاف الحسني خلال لقاء تلفزيوني على قناة "عدن سكاي" التي تبث من العاصمة المصرية القاهرة، أن عملية القبول بكليات جامعة عدن، جرت بصورة اعتيادية، وتم إجراء امتحانات القبول في كليات الجامعة، كما تم خفض نسب القبول في بعض الكليات لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للتعليم.

وأشار إلى تزايد عدد الطلاب المتقدمين للالتحاق بكليات جامعة عدن، وأكد أن الجامعة تشجع وتدعم الطلاب من أجل التعليم، وشدد على ضرورة النأي بجامعة عدن عن السياسة، لتسير الجامعة باتجاهاتها العلمية السليمة وتحقيق المزيد من النجاحات، وتحسين جودة المخرجات لخدمة ونهضة البلاد تحت قيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ودعا الدول المانحة إلى دعم جامعة عدن.

وذكر أن تقييم التعليم يمر بعدة عوامل وخصوصاً السياسية التي أثرت كثيراً على التعليم في عدن واليمن، كما حذر من خطورة استغلال الانقلابيين للدعم الدولي المخصص للمناهج لخدمة أجندتهم السياسية والفكرية، والعمل على تحريف المناهج العلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، كون ذلك سيؤثر على اللحمة الوطنية، واليمن وما جاورها، الأمر الذي يستوجب محاربته.

وأوضح أن التعليم الثانوي يواجه مشاكل كثيرة منذ مدة وخصوصاً في الـ 3 السنوات الأخيرة، ولفت إلى عقد لقاء بين المختصين في جامعة عدن مع قيادة وزارة التربية والتعليم، بحث عدداً من القضايا المتصلة بالعملية التعليمية، وأشار إلى أن وزارة التربية ستعمل من خلال سلسلة إجراءات على تحسين التعليم، وأن الأمر يحتاج لبعض الوقت، ونتمنى لهم تحقيق نتائج إيجابية.

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