وأعلن المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة عبيد سالم الزعابي، في كلمة الدولة أمام الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق باليمن، عن انضمام الإمارات إلى بيان المجموعة العربية متقدما بالشكر للمفوض السامي على العرض الذي قدمه والذي تناول عدة مواضيع من بينها حالة حقوق الإنسان في اليمن.

وجدد الزعابي دعم دولة الإمارات لجهود المبعوث الأممي في سعيه لإيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية بين أطياف الشعب اليمني الشقيق.

وأكد الزعابي موقف الإمارات بأن مقترحات الأمم المتحدة بما فيها تسلسل الخطوات السياسية والأمنية تعكس الخطوط العريضة لاتفاقية شاملة ينبغي تسوية تفاصيلها في المفاوضات.

وشدد على أن السعي إلى تحقيق الأمن والسلم في اليمن لا ينبغي أن يغفلنا عن ما يجري على المستوى الإنساني، إذ تشهد بعض المناطق في اليمن تدهورا خطيرا للأوضاع الإنسانية استجابت له دولة الإمارات بشكل عاجل من خلال تقديم أكثر من مليار دولار أميركي خلال عام 2016 للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

فيما أعلنت الإمارات عن تبرع قدره 100 مليون دولار أميركي كمساعدات إنسانية خلال مؤتمر إعلان التبرعات الذي عقد في جنيف في 25 أبريل 2017، بالإضافة إلى إنشاء مكتب للمساعدات الإنسانية في اليمن لضمان حسن سير عملية الإغاثة والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني.