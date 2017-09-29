السفير السعودي في اليمن : سحب القرار الهولندي يؤكد استمرار جهود المملكة في دعم ورعاية التوافق الدولي حول اليمن

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن محمد آل جابر بأن إقرار المشروع العربي، في مجلس حقوق الإنسان، و سحب القرار الهولندي يؤكد استمرار جهود المملكة في دعم ورعاية التوافق الدولي حول اليمن.

مضيفاً : كما أن تقديم الدعم الدولي للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، يؤكد التزامها بالقوانين الإنسانية الدولية، كما يؤكد جهودها السياسية وانتصارها للإنسانية في اليمن وفِي كل مكان.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن أن إقرار المشروع العربي يأتي نتيجة لجهود جبارة وعمل دبلوماسي، يؤكد على ريادة المملكة في دعمها لليمن ودعمها للحكومة الشرعية اليمنية والمواطن اليمني، وحرص المملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.



مشيدا بماتقوم بِه اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق والتي قامت ولا تزال بجهود، للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان اليمنية المرتكبة من كافة الأطراف في اليمن.

وشدد آل جابر على ضرورة استمرار اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الانسان في أداء عملها، وفقًا لقرار إنشائها وحتى تبسط الشرعية سيطرتها على كافة أراضي الجمهورية اليمنية بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والحفاظ على حقوق الضحايا.

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