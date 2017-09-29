رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية: دعوة بن دغر لتوحيد قوى الجيش والامن في اطار موحد (إيجابية)

قال رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية الاستاذ عبدالكريم السعدي ان دعوة رئيس مجلس الوزراء احمد عبيد بن دغر لتوحيد قوى الجيش والامن ايجابية لكنه قال انها يجب ان تكون ضمن مجموعة من القرارات .

وعلق السعدي على تصريحات اخيرة لبن دغر بالقول :"بعيدا عن تراشق أطراف الخلاف السياسي على الساحة اليوم بشأن دعوة رئيس الوزراء اليمني فان الدعوة إلى توحيد قوى الجيش والأمن في إطار موحد وتحت قيادة واحدة هي بحد ذاتها دعوة إيجابية تؤكد ايجابيتها حالة الانفلات الأمني المسيطرة على المشهد اليوم وبروز المليشيات في المناطق المحررة أو المحتلة على حد سواء ..

وتابع قائلا :" ولكنني أرى أن هذه الدعوة ستفقد ايجابيتها وأهميتها اذا جاءت منفصلة عن مجموعة من القرارات أو حزمة من الإجراءات التي تتضح معها جليا ملامح الحل السياسي القادم للأزمة في اليمن بشكل عام ذلك الحل الذي بات محط قبول كل الأطراف تقريبا ولم يعد يؤجله سوى محاولة بعض تلك الاطراف التي تسعى لتحسين أوضاع تفاوضها من خلال التحولات على الأرض ..!

أعتقد أن هذه الدعوة يجب أن تكون فقرة أو مادة من مواد الحل السياسي للأزمة في اليمن الذي عليها ستتحدد ملامح تكوين هذه القوى وتشكيلاتها من حيث عنصرها البشري وتسليحها وتوزيعها على الارض ، وانا هنا لا اتفق مع أصحاب بعض الدعوات المتعجلة سواء في رفض هذه الدعوة أو القبول بها وادعو الجميع إلى التعاطي مع إيجابية تلك الدعوة شريطة أن تكون في وقتها المناسب وسياقها السياسي المتوافق عليه .

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