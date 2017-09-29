بحاح يقول ان إقالة المحافظين كانت سببا لتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي
الجمعة 29 سبتمبر 2017 07:58 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
قال السياسي اليمني البارز خالد بحاح ان اقالة ٤ محافظين من محافظات الجنوب كانت سببا لتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي اول تصريح صحفي من نوعه وقد يثير جدلا سياسيا ارجع بحاح تشكيل المجلس الانتقالي الى ازمة اقالة المحافظين.
وعلى نطاق واسع لم يصدر اي تصريح بهذا الخصوص من قبل اي سياسي بهذا الخصوص.
تعليقات القراء
279841
[1] كذاب يا بخاخ
الجمعة 29 سبتمبر 2017
فاعل خير | عدن
قائد الجنوب عيدروس جالس يصيح. شكلو حامل سياسي جنوبي ماحد شجاع منكم.بعدها شكلو المجلس الانتقالي الجنوبي انيك كل منافق حقير
279841
[2] هذا صحيح !! وليس فيه أي عيب على المجلس الإنتقالي.. وكل فعل له رد فعل مساوٍ له في القوة ومعاكس له في الإتجاه
الجمعة 29 سبتمبر 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
نعم، هذا صحيح !! وليس فيه أي عيب على المجلس الإنتقالي، وكل فعل له رد فعل مساوٍ له في القوة ومعاكس له في الإتجاه.. وإذا أتت الشرعية بأي جندي شمالي إلى الجنوب، سيكون رد فعل ثوار الجنوب قاسي جداً، وعلى التحالف العربي أن يعقّلوا السلطة الشرعية، وإلا فإن أبواب جهنم في الجنوب ستُفتح.. والشعب الجنوبي قد وقف في وجه الحوافيش في الغزو الدحباشي عام 2015م ولم يكن في يده سواء الإرادة القوية والعزم والحزم الشديدين، ثم جاء التحالف العربي ليجد أصحاب الإرادة القوية جاهزين لمقاتلة الغزاة الطامعين، فكان النصر.. أما في الشمال، فإنهم ليست لهم أية إرادة في التحرر من الإنقلابيين، بل كل همهم هو الإحتفاظ بالوحدة اليمنية المتعفنة التي كرهها الشعب الجنوبي.. ولا حل أبداً، إلا بأن يأخذ الجنوبيون حقهم كاملاً، وكذلك يأخذ الشماليون حقهم كاملاً، ولكن دون أن يطمعوا بحق الجنوبيين فوق حقهم، فذلك زمن عدّى وذهب في حاله ولن يعود، لا بالوحدة الزائفة ولا بالإتحاد المزوّر الكاذب، والمؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين.. ولا مستقبل للشعب الجنوبي الحضرمي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.
279841
[3] إلا كل مواطن عربي يمني شريف انضرو اولاد الخونه القتلة كيف يعيشون بعد ما شربو دم الشعب اليمن بسم الدين الدين بري
الجمعة 29 سبتمبر 2017
ابو يريم ولعنة الله على كل من يخون وطنه ودينه وعروبتة ولعنة الله على كل الحزاب التكفيرية والسياسية | اليمن نتمنا لليمن الف خالد بحاح اللذي لم تتلطخ اي
بسم الله الرحمن الرحيم يا شعبنا اليمني العربي ماذا تتوقعوا من أناس خانوا وطنهم ودينهم ووطنهم وشرفهم من باع أرضه ووطنه باع شعبه وعرضه طول وأمثال الرجال وأشباه العاهرات العهر الحزبي السياسي التكفيري أمثال ها أولا مستعدين يبيعون ما أمامهم وخلفهم من دمر اليمن كل الأحزاب التكفيرية والسياسية يا شعبنا اليمني والعربي اليمن ضحت بخيرة رجالها الشرفاء وهم بعشرات الألوف بل أكثر بكثير العباقرة يخططون والبطال ينفذون ويستشهدون والديوثين يتولوا الحكم ويصفو طل من بقي من الناس الأحرار الوطنيين يقال ان أعرابي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ر سول الله هل من يشرب الخمر ممكن ان يدخل الجنة قال ممكن فقال هل من يقطع الطريق ويسرق يدخل الجنة قال ممكن قال هل من يزني يدخل الجنة قال ممكن أخيرا قال يا ر سول الله هل المسلم يكذب ويدخل الجنة قال له صلى الله عليه وسلم المسلم لا يكذب يعني الله سبحانه ممكن يغفر ويسامح ماعدا الكذب ونحنو في اليمن كل السياسيين والأحزاب و الشيوخ المرتزقة كذابين وديو ثين أولاد العهر السياسي الحوثييون يريدون ان يعبدون من دون الله ويدعن ان الله اختصهم وجعل منهم ألسلاله الحاكمة وهم في منزلة ألصحابه وأوليا الله في الأرض لعنت الله عليهم العرق المجوسي والخوان المسلمين من يفجرون بيوت الله والمسلمين ساجدين لله الواحد القهار لعنت الله عليهم الزن داني الزاني الذي قتل بنت يمنية عدنية في بيته الله يعلم لقد راودها هذا الخنزير ومن معه كل الذين معه كلهم قتلة وسفلة وخونة من باع أرضة با عرضة وشرفه كل الأحزاب والمرتزقة لا يمثلون الشعب العربي اليمني صاحب الفتوا حات الإسلامية وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ألان يا شعبنا اليمني الحوثيين ينتقموا من أسر الأحرار الشهداء من ثوار سنة 48/وكل الثورات يا شعبنا اليمني أقرئوا عن لشهداء المثقفين الحوثيين يريدون ان يردونا إلا عهد المجوس لينتقموا من الشعب اليمني صاحب الفتوحات السلامية الذي فتح بلاد الفرس كل ثورات الربيع العبري كان قائد الربيع العبري الصهيوني برنارد هانفي ليفي جنسيته ويحمل الجنسية الفرنسية كان يحرض على الجزائر وتونس ورابعة وليبيا واليمن كان متواجد شخصيا في كل بلاد الربيع الصهيوني الأحزاب العربية وخاصة اليمنية على من يضحكون الزن داني وعيال الحمر هم ألان يحاربون مع الحوثيين جدهم مبخوت هوا من كان يصفي معارضين أسرة بيت حميد الدين الحوثية اين أسر أحرار ثورة 48/وكل الحركات الثورية الشريفة لقد كانو هم العلماء والفقهاء والشعراء والشرفاء اين أسرهم وكيف يعشون رحم الله الشهيد إبراهيم محمد ألحمدي وكوكبة الشهداء الذين كانوا معه علي عبد الله صالح هوا المسئول الأول لأنهوا لم يحاسب أي خائن او فاسد المهم ان يكون رئيس والخونة يعملون ما يريدون من قتل ونهب واغتصاب وكلما يخطر على بال كل مجرم نعود للزنديق الزن داني العالم والمخترع والطبيب صاحب اختراع دواء مرض الايدز ومرض ا لكرونا وبل هارسيه والكوليرا لعنت الله عليك وعلى من معك يوم هربت من اليمن انت لم تهرب كذاب انت مع الحوثيين عميل شغلك العمالة والحقارة لقد سبق ولنالك أن رسول الله صلى علية وسلم يقول أن المسلم لا يكذب انت وعيال الحمر الحوثيين هم من سمح ولكم با الخروج من اليمن وانتم متواصلين معهم وعندنا ما يثبت با الصوت والصورة شغلكم إبليس لا يقدران يفعل مات فعلوه أريد اذكر جباري الم يصفعك ويضربك هاشم الأحمر وسبك وسب ذمار بلد الحميريين والحضارات اليس كلامي صحيح يا جباري الله لا يجبرك اقسم ان اليمن لن ترى أي خير والعاصمة اليمنية صنعاء يجب نقل العاصمة من صنعاء لمأرب وشبوه والجوف واليحصبين او أي محا فضة لحيث وان الفساد في صنعاء معشش فيها نحنو نعرف أسر موظفين من اكثر من ثمانين سنة ويورثون المناصب لأولادهم وأسرهم من ايام يحي حميد الدين حتى المحافظات اليمنية من وظف أصحاب أراضي الأوقاف والبلديات ومديري البلديات والمحاكم والشرطة والجريمة الكبراء أنكم تطالبوا بوحدة ا ليمن الشعب اليمني شعب شبه مجانين أي حزب يريدوهم للخروج بمظاهره يخرجون يخر جون مع الحوثيين يخرجون مع التكفيريين الصلاح الصهيونيين والمؤتمر يين افسد بلاد في العالم اليمن لن تصلح إلا ان ينتهوا كل الفاسدين ويحاسبوا ويقام عليهم الحد الشرعي الإسلامي السني سنة نبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله علية واله الحرب في اليمن لم تبدءا بعد أنصحكم يا شعبنا اليمني الأحزاب يريدوكم حطب الحروب وهم بعيدين كل الأحزاب خارج اليمني هم تجار الموت ليس لهم أي مبادئ أو نخوة او غيره كل الأحزاب لا نريدهم كل الشيوخ خاصة بيت الحمر لا نريدهم كل الزعماء لا نريدهم كل الموظفين المفروطين علينا لا نريدهم نريد جيل جديد وطني شريف ونريد محاسبة كل مرتشي وكل موظفين الأوقاف والمحاكم والوزارات والبلديات والمسئولين الفاسدين أخاطب الزن داني الحقير الكذاب عالم الطب والطبل لعنت الله عليك يا كذاب وعلى من يدعون انهم من الخوان المسلمين شله فاسدة واقل للحوثيون عودو إلا قراكم مواطنين عاديين وأقلكم الحرب القادمة سوف تكون كراثية وستكون مع الشعب الشعب تعب وانتم والمرتزقة لن ترتاحوا سواء بتدمير اليمن لأكن الله سبحانه تعالى سوف يكون مع المستضعفين من الشعب اليمني اليمن فيها خيرات الله وقد وهبها الله كل الخيرات اليمن يملك اكبر احتياطي نفطي ويملك أعظم موقع جغرافي وأفضل الخامات الصناعية والدوائية اليمن بلد الخير لولا المذاهب الفار الفارغة عقليا والسفيهة والأحزاب وشجرة القات الملعونة أعداء اليمن والطامعين فيما تملكه اليمن من مواد أولية وتاريخ وحضارة نحن كل حضارات الدنيا ونحنو كل التاريخ لولا المذاهب التكفيرية الجهلة الشيعية والصلاحية الفجرة والأحزاب السياسية القتلة من كانوا يسحلون الناس المساكين المواطنين الأحرار رحم الله كل الشهداء الذين صحو بأرواحهم في سبيل اليمن
279841
[4] إلا كل مواطن عربي يمني شريف انضرو اولاد الخونه القتلة كيف يعيشون بعد ما شربو دم الشعب اليمن بسم الدين الدين بري
الجمعة 29 سبتمبر 2017
ابو يريم ولعنة الله على كل من يخون وطنه ودينه وعروبتة ولعنة الله على كل الحزاب التكفيرية والسياسية | اليمن نتمنا لليمن الف خالد بحاح اللذي لم تتلطخ اي
بسم الله الرحمن الرحيم يا شعبنا اليمني العربي ماذا تتوقعوا من أناس خانوا وطنهم ودينهم ووطنهم وشرفهم من باع أرضه ووطنه باع شعبه وعرضه طول وأمثال الرجال وأشباه العاهرات العهر الحزبي السياسي التكفيري أمثال ها أولا مستعدين يبيعون ما أمامهم وخلفهم من دمر اليمن كل الأحزاب التكفيرية والسياسية يا شعبنا اليمني والعربي اليمن ضحت بخيرة رجالها الشرفاء وهم بعشرات الألوف بل أكثر بكثير العباقرة يخططون والبطال ينفذون ويستشهدون والديوثين يتولوا الحكم ويصفو طل من بقي من الناس الأحرار الوطنيين يقال ان أعرابي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ر سول الله هل من يشرب الخمر ممكن ان يدخل الجنة قال ممكن فقال هل من يقطع الطريق ويسرق يدخل الجنة قال ممكن قال هل من يزني يدخل الجنة قال ممكن أخيرا قال يا ر سول الله هل المسلم يكذب ويدخل الجنة قال له صلى الله عليه وسلم المسلم لا يكذب يعني الله سبحانه ممكن يغفر ويسامح ماعدا الكذب ونحنو في اليمن كل السياسيين والأحزاب و الشيوخ المرتزقة كذابين وديو ثين أولاد العهر السياسي الحوثييون يريدون ان يعبدون من دون الله ويدعن ان الله اختصهم وجعل منهم ألسلاله الحاكمة وهم في منزلة ألصحابه وأوليا الله في الأرض لعنت الله عليهم العرق المجوسي والخوان المسلمين من يفجرون بيوت الله والمسلمين ساجدين لله الواحد القهار لعنت الله عليهم الزن داني الزاني الذي قتل بنت يمنية عدنية في بيته الله يعلم لقد راودها هذا الخنزير ومن معه كل الذين معه كلهم قتلة وسفلة وخونة من باع أرضة با عرضة وشرفه كل الأحزاب والمرتزقة لا يمثلون الشعب العربي اليمني صاحب الفتوا حات الإسلامية وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ألان يا شعبنا اليمني الحوثيين ينتقموا من أسر الأحرار الشهداء من ثوار سنة 48/وكل الثورات يا شعبنا اليمني أقرئوا عن لشهداء المثقفين الحوثيين يريدون ان يردونا إلا عهد المجوس لينتقموا من الشعب اليمني صاحب الفتوحات السلامية الذي فتح بلاد الفرس كل ثورات الربيع العبري كان قائد الربيع العبري الصهيوني برنارد هانفي ليفي جنسيته ويحمل الجنسية الفرنسية كان يحرض على الجزائر وتونس ورابعة وليبيا واليمن كان متواجد شخصيا في كل بلاد الربيع الصهيوني الأحزاب العربية وخاصة اليمنية على من يضحكون الزن داني وعيال الحمر هم ألان يحاربون مع الحوثيين جدهم مبخوت هوا من كان يصفي معارضين أسرة بيت حميد الدين الحوثية اين أسر أحرار ثورة 48/وكل الحركات الثورية الشريفة لقد كانو هم العلماء والفقهاء والشعراء والشرفاء اين أسرهم وكيف يعشون رحم الله الشهيد إبراهيم محمد ألحمدي وكوكبة الشهداء الذين كانوا معه علي عبد الله صالح هوا المسئول الأول لأنهوا لم يحاسب أي خائن او فاسد المهم ان يكون رئيس والخونة يعملون ما يريدون من قتل ونهب واغتصاب وكلما يخطر على بال كل مجرم نعود للزنديق الزن داني العالم والمخترع والطبيب صاحب اختراع دواء مرض الايدز ومرض ا لكرونا وبل هارسيه والكوليرا لعنت الله عليك وعلى من معك يوم هربت من اليمن انت لم تهرب كذاب انت مع الحوثيين عميل شغلك العمالة والحقارة لقد سبق ولنالك أن رسول الله صلى علية وسلم يقول أن المسلم لا يكذب انت وعيال الحمر الحوثيين هم من سمح ولكم با الخروج من اليمن وانتم متواصلين معهم وعندنا ما يثبت با الصوت والصورة شغلكم إبليس لا يقدران يفعل مات فعلوه أريد اذكر جباري الم يصفعك ويضربك هاشم الأحمر وسبك وسب ذمار بلد الحميريين والحضارات اليس كلامي صحيح يا جباري الله لا يجبرك اقسم ان اليمن لن ترى أي خير والعاصمة اليمنية صنعاء يجب نقل العاصمة من صنعاء لمأرب وشبوه والجوف واليحصبين او أي محا فضة لحيث وان الفساد في صنعاء معشش فيها نحنو نعرف أسر موظفين من اكثر من ثمانين سنة ويورثون المناصب لأولادهم وأسرهم من ايام يحي حميد الدين حتى المحافظات اليمنية من وظف أصحاب أراضي الأوقاف والبلديات ومديري البلديات والمحاكم والشرطة والجريمة الكبراء أنكم تطالبوا بوحدة ا ليمن الشعب اليمني شعب شبه مجانين أي حزب يريدوهم للخروج بمظاهره يخرجون يخر جون مع الحوثيين يخرجون مع التكفيريين الصلاح الصهيونيين والمؤتمر يين افسد بلاد في العالم اليمن لن تصلح إلا ان ينتهوا كل الفاسدين ويحاسبوا ويقام عليهم الحد الشرعي الإسلامي السني سنة نبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله علية واله الحرب في اليمن لم تبدءا بعد أنصحكم يا شعبنا اليمني الأحزاب يريدوكم حطب الحروب وهم بعيدين كل الأحزاب خارج اليمني هم تجار الموت ليس لهم أي مبادئ أو نخوة او غيره كل الأحزاب لا نريدهم كل الشيوخ خاصة بيت الحمر لا نريدهم كل الزعماء لا نريدهم كل الموظفين المفروطين علينا لا نريدهم نريد جيل جديد وطني شريف ونريد محاسبة كل مرتشي وكل موظفين الأوقاف والمحاكم والوزارات والبلديات والمسئولين الفاسدين أخاطب الزن داني الحقير الكذاب عالم الطب والطبل لعنت الله عليك يا كذاب وعلى من يدعون انهم من الخوان المسلمين شله فاسدة واقل للحوثيون عودو إلا قراكم مواطنين عاديين وأقلكم الحرب القادمة سوف تكون كراثية وستكون مع الشعب الشعب تعب وانتم والمرتزقة لن ترتاحوا سواء بتدمير اليمن لأكن الله سبحانه تعالى سوف يكون مع المستضعفين من الشعب اليمني اليمن فيها خيرات الله وقد وهبها الله كل الخيرات اليمن يملك اكبر احتياطي نفطي ويملك أعظم موقع جغرافي وأفضل الخامات الصناعية والدوائية اليمن بلد الخير لولا المذاهب الفار الفارغة عقليا والسفيهة والأحزاب وشجرة القات الملعونة أعداء اليمن والطامعين فيما تملكه اليمن من مواد أولية وتاريخ وحضارة نحن كل حضارات الدنيا ونحنو كل التاريخ لولا المذاهب التكفيرية الجهلة الشيعية والصلاحية الفجرة والأحزاب السياسية القتلة من كانوا يسحلون الناس المساكين المواطنين الأحرار رحم الله كل الشهداء الذين صحو بأرواحهم في سبيل اليمن
279841
[5] شجاعة!
الجمعة 29 سبتمبر 2017
نجيب الخميسي | عدن
يعني لابد ما نسمع الان اعاد تأكيد من شطارة ومنصور صالح بان قيام المجلس لم يكن مجرد رد فعل انفعالي بسبب فقد مصالح شخصية ومناطقية! وطبعا معذرة ان كان التعميم يشمل القائد الوطني احمد سعيد بن بريك.. ذلك الرجل انما كان ضحية ولم يستحق لا قرار عزله ولا تحميله مسؤولية ضم اسمه الى قائمة اعضاء المجلس.. من المؤكد انه كان ضحية للاعبين في الحلبة السياسية واستخدموه ورقة..
279841
[6] فعلا
الجمعة 29 سبتمبر 2017
علاء | عدن لنجعلهاخاليه من البعاطيط
اعطني منصب وراتب ولن نشكل مجلس ونبيع القلعه تطردنا من المنصب نلبس اماراتي ونبيع كرامتي ونشكل مجلس انتقالي مع زامل لانبالي ..
279841
[7] يا بحبوح راجع معلوماتك
الجمعة 29 سبتمبر 2017
واحد من الناس | امريكا
اقالة محافظ واحد فقط وهو عيدروس الفانوس نتج عنها اعلان المجلس الانتقالي الفانوسي. المحافظين الثلاثة الاخرين تمت اقالتهم بعد أن أعلنت أسمائهم كأعضاء في المجلس الفانوسي. ومع ذلك أعطاهم الرئيس فرصة الاختيار فاختاروا أن يبقوا في المجلس. وكان في الإمكان أن يبقوا محافظين واعضاء في المجلس لو احترموا أنفسهم مثل محافظ الضالع ومحافظ لحج ولم يتطاولوا على الشرعية الموظفين عندها. لا يمكن أن تكون موظف عند دولة وتهاجمها. تريد تهاجمها، تفضل استقيل وتحول الى جيفارا واعلن الكفاح المسلح. اما ما دمت تمد يدك لاستلام الراتب في اخر كل شهر فاحترم نفسك ولا تقتلب لي عبلة اسف لا تقتلب الي عنتر. المحافظين الفوانيس لم يتعلموا الدرس مما حصل لك وانت نائب رئيس ورئيس وزراء. الادب واجب واليد اللي ما تقدر تكسرها بوسها. يا بحبوح هل تحاول الامارات إرسال رسالة للفوانيس عن طريقك؟ يا ترى ما هي؟ التأكيد على أن المجلس بالفعل كان رد فعل لإقالة الفانوس؟ ام انها رسالة من الامارات لهادي بأن لا يقيل المزيد من عملائها حتى لا يكونوا مجلس جديد.
شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها